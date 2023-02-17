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Dünya

80 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı: Sağlıklı ve dinç

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu belirtti.

Tuğçenur Akgün   | 17.02.2023
80 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı: Sağlıklı ve dinç

New York

Beyaz Saray, 80 yaşında olması nedeniyle Amerikan kamuoyunda başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceği sıklıkla gündeme gelen Biden'ın sağlık durumuyla ilgili Doktor O'Connor'un detaylı bilgiler içeren raporunu kamuoyuyla paylaştı.

O'Connor, bugün yaptığı rutin kontrollerin ardından, "sağlıklı ve dinç, 80 yaşında bir erkek olan" Biden'ın sağlık durumunun, başkanlık, başkomutanlık, devlet başkanlığı gibi görevlerini yerine getirmeye uygun olduğunu kaydetti.

Raporda, Biden'ın göğsünde oluşan bir lezyon için bugün biyopsi yapıldığı ancak henüz sonuçlarının çıkmadığı kaydedildi. Başkan'ın diğer muayenelerinin normal olduğu aktarılan raporda, "son derece ayrıntılı bir nörolojik muayene yapıldığı" da ifade edildi ve parkinson gibi nörolojik bir hastalığa sahip olmadığı bildirildi.

Kovid-19 hastalığı atlatan Biden'ın "uzun Kovid" belirtileri de taşımadığı aktarılan raporda ayrıca, Başkan'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin ise midesindeki reflü olduğu kaydedildi.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 2024 başkanlık seçimleri için "aday olma niyetinde" olduğunu söylemiş ancak henüz adaylığını resmen açıklamamıştı. Sağlık raporunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Biden'ın, yakın zamanda adaylığını duyurması bekleniyor.

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