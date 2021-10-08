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Dünya, Libya

5+5 Ortak Askeri Komitesi, yabancı asker ve savaşçıların aşamalı olarak Libya'dan ayrılması planını onayladı

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi, yabancı paralı askerler, yabancı savaşçılar ve yabancı güçlerin ülkeden aşamalı olarak ayrılması planını onayladığını açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 08.10.2021
5+5 Ortak Askeri Komitesi, yabancı asker ve savaşçıların aşamalı olarak Libya'dan ayrılması planını onayladı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libyalı tarafları temsilen oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin 6 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan görüşmeleri sona erdi.

Komite görüşmelerinin kapanış açıklamasında, "5+5 Ortak Askeri Komitesi, Libya'daki yabancı paralı askerler, yabancı savaşçılar ve yabancı güçlerin ülkeden aşamalı, dengeli ve eş zamanlı olarak ayrılması planını hazırladı ve onayladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu planın uygulanmasına başlanmadan önce, "ateşkes anlaşmasını gözlem mekanizmasının ve özellikle BM'ye bağlı uluslararası gözlemcilerin Libya'da hazır bulunmasının zorunluluğu" vurgulandı.

Komitenin, "planın uygulanmasının desteklenmesi ve Libya'nın egemenliğine saygı duyulması için, ilgili yerel ve uluslararası taraflarla iletişim kurma üzerinde fikir birliğine vardığı" belirtildi.

5+5 Ortak Askeri Komite, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde düzenlenen Cenevre toplantılarında, başta ülkedeki yabancı askeri unsurların varlığı olmak üzere 23 Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşması hükümlerinin uygulanması kapsamında bir araya gelmişti.

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