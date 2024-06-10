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Dünya

2023, dünyada en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri oldu

Dünya genelinde gerilim ve şiddetin artmasıyla 2023, en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olarak kayıtlara geçti.

Lejla Biogradlija  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
2023, dünyada en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri oldu

Ankara

Norveç'teki Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) tarafından yapılan araştırmada, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 2023'ün dünya genelinde şiddetin ve en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olduğu belirtildi.

Araştırmada, geçen yıl 28'i Afrika kıtasında olmak üzere dünya genelinde 59 çatışmanın yaşandığı vurgulandı.

Araştırma lideri Siri Aas Rustad, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, dünyadaki şiddet tüm zamanların en yüksek seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Rustad, farklı ülkelerin yanı sıra aynı ülkede de çok sayıda çatışmanın yaşanabildiğini aktardı.

Son 3 yılda çatışmalarda ölenlerin sayısı son 30 yıldan fazla

Araştırmada, son 3 yılda çatışmalarda ölenlerin sayısının son 30 yılda aynı durumdan ölenlerden fazla olduğu vurgulandı.

2023'te 122 binden fazla insanın çatışmalarda hayatını kaybettiği hatırlatılan araştırmada, geçen yıl içerisinde 3 ay gibi kısa bir sürede Ukrayna'da 71 bin, Gazze'de 23 bin insanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi Çatışma Veri Programı verilerinin kullanıldığı araştırmanın 1946-2023 küresel çatışmaları ele aldığı kaydedildi.

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