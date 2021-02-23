Euro
8.56
Dolar
7.03
BIST 100
1,550.61
Altın
1,812.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

12 Japon firma Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyor

Japonya menşeli 12 firma, Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş anlaşmalarını sonlandırmayı planlıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.02.2021
12 Japon firma Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyor

Tokyo

Japonya menşeli 12 firma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş anlaşmalarını sonlandırmayı planlıyor.

Kyodo ajansı, geçen yıl Avustralyalı Stratejik Politika Enstitüsüne (ASPI) ait, küresel çapta 80 firmanın Sincan Uygur Özerk Bölgesi dışında yaşayan Müslüman Uygurların zorla çalıştırılmasından doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağladığı ortaya çıkan rapordaki 14 Japon firmanın durumunu soruşturdu.

Araştırmaya göre listedeki 14 Japon firmanın 12'sinin, Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş anlaşmalarını sonlandırmayı planladığı ortaya çıktı.

Kyodo'ya göre Çinli ortaklarıyla iş anlaşmalarını sonlandıracak Japon firmaları arasında Uniqlo'nun tedarikçisi Fast Retailing, Sony ve Hitachi de yer alıyor.

Toshiba ise iddiaları doğrulayamayacağını ancak mevcut sözleşmesini yıl sonuna dek sonlandıracağını bildirdi.

Listede yer alan Panasonic ise araştırmaya cevap vermeyi reddetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paris'in iki bölgesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı
Bakan Koca: Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var
Koronavirüste son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

12 Japon firma Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyor

12 Japon firma Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyor

Japonya'da yeni doğan sayısı geçen yıl rekor seviyede düştü

Çin ve Hint askerleri sınır ihtilafının yaşandığı bölgeden geri çekilme sürecini tamamladı

Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi
Çin, Myanmar’da demokratik sürece geçişte ASEAN ile çalışmaya hazır

Çin, Myanmar’da demokratik sürece geçişte ASEAN ile çalışmaya hazır
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya’da Honjo şehri Türk bayraklarıyla süslendi

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya’da Honjo şehri Türk bayraklarıyla süslendi