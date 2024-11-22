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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşuyor.
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Dünya

11 STK, Fransa'nın UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulamasını istedi

Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) dahil 11 sivil toplum kuruluşu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması çağrısında bulundu.

Esra Taşkın  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
11 STK, Fransa'nın UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulamasını istedi

Paris

İnsan hakları konularında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu LDH ve Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) de aralarında yer aldığı 11 kuruluş, ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, UCM'nin Netanyahu, Gallant ve Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif hakkında dün çıkardığı tutuklama emrine değinerek, Fransa'nın UCM'nin bu tutuklama emirini uygulaması ve adı geçen kişilerin Fransa topraklarına girmesi halinde tutuklanması talep edildi.

Fransa'nın baskılara rağmen UCM'yi desteklemesi istenen açıklamada, "Bu emirlerin çıkartılması, İsrailli makamlara karşı yaptırım uygulanması ihtiyacını daha da pekiştiriyor." ifadesi yer aldı.

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin ise konuk olduğu LCI Fransız kanalında, UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerini değerlendirdi.

De Villepin, muhabirin "Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını, Netanyahu Fransa veya Avrupa topraklarına gelirse uygulamalı mı?" sorusunu yanıtladı.

Fransa'nın daha önce bu soruya eski Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne aracılığıyla yanıt verdiğini ifade eden De Villepin, "(Fransa), Tabii ki uluslararası ceza mahkemesinin kararını uygulayacak." dedi. ​​​​​​​

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Sözcüsü Christophe Lemoine, dün bakanlığın haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, UCM'nin tutuklama emrini ülkesinin uygulayıp uygulamayacağı konusunda net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bu hukuken oldukça karmaşık bir soru." demişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, UCM'nin tutuklama emirlerinin "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğu savunulmuştu.

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