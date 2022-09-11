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Dünya

11 Eylül saldırılarının üzerinden 21 yıl geçse de Müslümanlar hala İslamofobiye maruz

Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 21. yılında, Müslümanlar hala İslamofobiye maruz kalıyor.

Büşra Selvi Öğütcen   | 11.09.2022
11 Eylül saldırılarının üzerinden 21 yıl geçse de Müslümanlar hala İslamofobiye maruz

Ankara

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Los Angeles Direktörü Hussam Ayloush, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ayloush, 11 Eylül saldırılarının sonrasındaki yıllarda İslam karşıtları ve medya tarafından sürdürülen basmakalıp yargıların bir sonucu olarak Müslümanların hala nefret, zorbalık ve ayrımcılığın hedefi olduğunu ifade etti.

CAIR gibi organizasyonların, İslamofobiden beslenen kuruluş ve bireylerin sürdürdüğü açıklamalarla mücadelede büyük adımlar attığına işaret eden Ayloush, ancak nefreti körükleyen yanlış bilginin hala çevrim içi yayıldığını belirtti.

Ayloush, "Bu yanlış bilgi daha sonra doğru düzgün incelenmeyen okul müfredatlarında, iş yerlerinde, hükümet politikalarında sürdürülebiliyor." ifadesini kullandı.

Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün ardından Müslümanların şiddetin hedefi olma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Ayloush, yanlış bilginin yayılmasıyla mücadele için Müslümanlar haklarındaki gerçek ve doğru anlatıları güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.

ABD'de 11 Eylül saldırıları sonrası ırkçılık ve İslamofobi ciddi oranda arttı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, ülkede 2000 yılında Müslümanlara yönelik 28 nefret suçu işlendi, saldırıların olduğu 2001 yılında bu rakam 481'e yükseldi.

ABD finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül 2001 sabahı İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine yönelik terör saldırılarına uyandı. 11 Eylül saldırıları sonucu 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

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