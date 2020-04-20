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Dünya

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Topraklarımız üzerinden Rukban Kampı'na yardım girişine izin vermeyeceğiz

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Suriyelilerin yaşadığı Rukban Mülteci Kampı'na, Ürdün üzerinden yardım girişine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Laith Al-jnaidi,Halime Afra Aksoy   | 20.04.2020
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Topraklarımız üzerinden Rukban Kampı'na yardım girişine izin vermeyeceğiz

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Ülkesinin önceliğinin vatandaşlarını yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak olduğunu vurgulayan Safedi, "Suriyeli mültecilerin yaşadığı Rukban Kampı'na, Ürdün üzerinden herhangi bir yardımın girişine ya da kamptan bir kişinin Ürdün'e girmesine izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Safedi, BM yetkilisi ile görüşmesinde, Suriyelilerin yaşadığı bir yer olması sebebiyle kampın sorumluluğunun, BM ve Suriye'ye ait olduğunu, kampta ihtiyaç duyulan her türlü insani ve tıbbi yardımın Suriye toprakları üzerinden ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca Suriye krizine siyasi çözüm bulunması çerçevesinde sarf edilen çabalar ele alındı.

Ürdünlü Bakan, özellikle Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yoğunlaşılması gereken, daha önce benzeri görülmemiş böylesi bir durumda, siyasi çözüm için tüm çabaların birleştirilmesi gerektiğini aktardı.

Suriye'nin Ürdün sınırında, 7 kilometre uzunluğundaki bölgede yer alan Rukban Mülteci Kampı'nda, ülkesindeki iç savaştan kaçan ve Ürdün'e girebilmek için izin bekleyen binlerce Suriyeli bulunuyor.

Ürdün ordusu, terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen, bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırının ardından 2016 Haziran ayının sonlarında ülkenin kuzey ve kuzeydoğu sınırlarını kapalı askeri bölge ilan etmiş, Rukban Kampı'ndan ülkeye girişleri yasaklamıştı.

Ürdün, bu olayın ardından Rukban Kampı'na birkaç kez yardımların girişi için izin vermişti.

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