Dolar
42.92
Euro
50.60
Altın
4,508.01
ETH/USDT
2,965.90
BTC/USDT
88,590.00
BIST 100
11,258.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Şam yönetimi, PKK/YPG ile yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadığını duyurdu

Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile yürütülen görüşmelerin bugüne kadar somut bir sonuç üretmediğini belirterek yapılan açıklamaların uygulamaya yansımadığını bildirdi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Şam yönetimi, PKK/YPG ile yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadığını duyurdu

Şam

Suriye Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Suriye resmi ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, bölgedeki kurumların devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin açıklamaların bugüne kadar teorik düzeyde kaldığını, herhangi bir somut adım ya da net zaman çizelgesinin ortaya konulmadığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kaynak, Suriye’nin kuzeydoğusunda devlet çerçevesinin dışında kalan ve ayrı şekilde yönetilen idari, güvenlik ve askerî kurumların varlığının, birlik söylemiyle bağdaşmadığını ifade ederek bu durumun, ayrışmayı çözmek yerine daha da derinleştirdiğini kaydetti.

PKK/YPG'nin, Şam yönetimiyle diyaloğun sürdüğüne dair açıklamalarına rağmen bu görüşmelerin sahada somut sonuçlar üretmediğine dikkati çeken kaynak, söz konusu söylemlerin daha çok medya amaçlı kullanıldığını ve siyasi baskıları azaltmaya yönelik olduğunu savundu.

Petrol konusuna dair yetkili kaynak, PKK/YPG'nin "Petrol tüm Suriyelilere aittir" yönündeki açıklamalarının, petrolün devlet kurumları aracılığıyla yönetilmemesi ve gelirlerinin genel bütçeye aktarılmaması nedeniyle inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

Kaynak, gündeme getirilen ademi merkeziyet modelinin idari çerçevenin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik boyutlarıyla devletin birliğini tehdit ettiği ve fiili yapıları kalıcı hale getirdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı kaynağı, sınır kapıları ve sınırlar üzerindeki tek taraflı kontrolün bir pazarlık unsuru olarak kullanılmasının da ulusal egemenlik ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik
Bitlisli besiciler kar yağmayınca hayvanlarını merada otlatarak yemden tasarruf ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek
Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Benzer haberler

Şam yönetimi, PKK/YPG ile yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadığını duyurdu

Şam yönetimi, PKK/YPG ile yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadığını duyurdu

Suriye'nin Münbiç ilçesinde PKK/YPG’nin saldırıları protesto edildi

Suriye’nin Halep ilinde PKK/YPG'nin sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

10 Mart Mutabakatı'nda sona doğru: SDG ve Şam'ı bekleyen senaryolar

10 Mart Mutabakatı'nda sona doğru: SDG ve Şam'ı bekleyen senaryolar
Dışişleri Bakanı Fidan: "SDG", ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır

Dışişleri Bakanı Fidan: "SDG", ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır
Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Halep’te bir sivili öldürdü

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Halep’te bir sivili öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet