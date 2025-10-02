Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin hayatı Yom Kippur'da yine kısıtlandı

Yahudilerce en kutsal bayram kabul edilen Yom Kippur'da işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin hayatı, İsrail tarafından yine kısıtlandı.

Faruk Hanedar  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin hayatı Yom Kippur'da yine kısıtlandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Bu sene 1-2 Ekim tarihlerine denk gelen Yom Kippur'da Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki topraklardan açılan yollar, İsrail polisi tarafından beton bloklar ve demir bariyerlerle kapatıldı.

İsrail, Yahudi halkın evlerinden çıkmadığı söz konusu iki gün için her sene olduğu gibi Filistinlilerin kullandığı yolları trafiğe kapatarak hareket özgürlüklerini kısıtladı ve tecrit altına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ise İsrail, sokağa çıkma yasağı ilan ederek Filistinlileri de evlerinde kalmaya zorladı.

Yahudilerce en kutsal bayram kabul edilen Yom Kippur'da, İsrailliler için hayatın adeta durduğu biliniyor.

Bu sürede devlet daireleri kapanırken hava alanları uçuşlarını durduruyor. İsrail basını yayınlarına ara veriyor ve tüm işletmeler kapatılıyor. Caddelerin ve otoyolların boş görüntüsü dikkati çekiyor.

