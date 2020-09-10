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Dünya

İran'ın kuzeybatısında silahlı gruplara yönelik kapsamlı operasyon

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerinin ülkenin kuzeybatısında rejim karşıtı silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyon gerçekleştirdiği açıklandı.

Muhammet Kurşun   | 10.09.2020
İran'ın kuzeybatısında silahlı gruplara yönelik kapsamlı operasyon

Tahran

İran Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre, bu hafta rejim karşıtı gruplara yönelik bir dizi kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. 

İnsansız Hava Araçları (İHA), füzeler, tank, top ve obüslerle düzenlenen operasyonlarda çok sayıda "rejim karşıtı" unsurun etkisiz hale getirildiği ve yaralandığı belirtildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki "rejim karşıtı" silahlı gruplara ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı tuzaklara el konulduğu ve karargahların imha edildiği aktarıldı.

Bu operasyonun, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerinin düzenlediği "en büyük operasyonlardan biri" olduğu ve "operasyonda devrim karşıtlarına ağır darbeler vurulduğu" ifade edildi.

Haberde operasyonun hangi örgütlere ya da gruplara karşı düzenlendiği belirtilmedi.

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