Dolar
41.12
Euro
48.20
Altın
3,476.08
ETH/USDT
4,367.90
BTC/USDT
109,199.00
BIST 100
11,279.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, nükleer anlaşmaya varılırsa uranyum zenginleştirme seviyesini düşüreceğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer anlaşmaya varılması halinde 2015'teki anlaşmada olduğu gibi uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3,67'ye indireceklerini söyledi.

Ahmet Dursun  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
İran, nükleer anlaşmaya varılırsa uranyum zenginleştirme seviyesini düşüreceğini açıkladı

Tahran

İngiliz The Guardian'a konuşan Bekayi, ülkesinin nükleer programına ilişkin hukuksuz talepleri kabul etmeyeceğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bekayi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararına ilişkin, şunları söyledi:

"Avrupalılar (ABD Başkanı Donald) Trump'ın kendilerine emrettiğini yapıyorlar. Avrupalıların rolü azalacak. Güvenilir müzakere ortakları olduklarını kanıtlamaya çalıştılar ancak şimdi Avrupalılar, ABD ve İsrail'in vekili olmaya karar verdi. Bu rolü ABD'ye devretmeleri kesinlikle sorumsuzluk."

Ülkesine BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi öngören Meclisin hazırlığını yaptığı yasa tasarısının sorulması üzerine Bekayi, hükümetin bu yasanın uygulanmasını engelleyemeyeceğini ve anlaşmadan ayrılma yetkisinin Meclisin elinde olduğunu belirtti.

Bekayi, İran'ın uranyumu kendi topraklarında zenginleştirme hakkını koruyan genel bir anlaşmaya varılması halinde 2015'teki nükleer anlaşmada belirlenen şekilde uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3,67'ye düşüreceğini söyledi.

ABD yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin bizden beklentisi devletin işleyişini daha da etkinleştiren bir anayasa
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği

Benzer haberler

İran, nükleer anlaşmaya varılırsa uranyum zenginleştirme seviyesini düşüreceğini açıkladı

İran, nükleer anlaşmaya varılırsa uranyum zenginleştirme seviyesini düşüreceğini açıkladı

ŞİÖ Zirvesi: Türkiye ve yeni küresel dönüşüm dinamikleri

E3 ülkeleri İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmanın işletilmesi için BMGK'ye başvurdu

Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?

Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?
İran, Mecliste çıkarılan yasaya rağmen UAEA denetimlerine yeniden izin verdi

İran, Mecliste çıkarılan yasaya rağmen UAEA denetimlerine yeniden izin verdi
İran Kültür Bakanı, Türkiye ile ilişkilerin özel bir yere sahip olduğunu söyledi

İran Kültür Bakanı, Türkiye ile ilişkilerin özel bir yere sahip olduğunu söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet