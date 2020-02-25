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Dünya

Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Zafer Fatih Beyaz,Ruslan Rehimov   | 25.02.2020
Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı /AA

Bakü

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı'na gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Aliyev, askeri geçit törenini izledi, el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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