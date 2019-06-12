Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Savunma Bakanları bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria'nın katıldığı 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı, Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı yapıldı.
Akar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ardından 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele kentine geldi.
Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan Akar, sözlerine, samimi ev sahipliği için teşekkür ederek başladı.
Toplantıda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın gücünü, ortak tarihi ve kültürel birlikteliğinden aldığını hatırlattı.
Bakan Akar, sıkı bağlarla birbirine kenetlenen dost, kardeş ve müttefik olan bu üç ülkenin savunma bakanlarının, toplantıda güvenlik, savunma bakımından ülkelerinin ve bölgenin ihtiyaçlarını değerlendireceğini söyledi. Akar, "Hem ülkelerimiz hem de bölge için son derece yararlı olacak, istikrar, barış, huzur için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
Üçlü toplantının yedincisinin yapıldığına işaret eden Akar, "Bu da bizim için fırsat oluyor. Sarsılmaz bir temel üzerine kurulmuş olan bu üç ülke arasındaki ilişkilerin, stratejik ortaklık boyutuna ulaşmasından da büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
İkili görüşmeler
Toplantı öncesinde Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria önce Şehitler Anıtı'na, ardından Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in büstüne çiçek bıraktı.
Daha sonra toplantının yapılacağı Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne gelen Akar, burada Hasanov ve Izoria ile ayrı ayrı görüştü.
"Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre karşı mücadelesini destekliyoruz"
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Gürcistan ve Azerbaycan olarak Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi desteklediklerini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı Azerbaycan'ın Gebele kentinde yapıldı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, ülkesine geldikleri için Türk ve Gürcü mevkidaşlarına teşekkür ederek, "Bu toplantıda üç dost komşu devletin savunma bakanları iş planlarımıza uygun görüşmeler gerçekleştirdi." dedi.
Üç ülkenin, diğer alanlarda olduğu gibi savunma alanında da iş birliğini sürdürdüklerini dile getiren Hasanov, " Geçen yıl Türkiye'de bir memorandum imzalanmıştı. Bu memoranduma göre bizim üçlü görüşmelerimizin hukuki temeli oluşturuldu." diye konuştu.
Hasanov, "Burada özelikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre karşı sürdürdüğü mücadeleyi biz üçlü taraf olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıda Azerbaycan ile Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek verildiğini anlatan Hasanov, toplantıda askeri, askeri eğitim gibi alanlarındaki iş birliği konularını da ele aldıklarını kaydetti.
Üç ülkenin düzenlediği ortak askeri tatbikatların sayısının sürekli artmaya devam ettiğini belirten Hasanov, "Bizim için ortak askeri tatbikatların gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Ortak tatbikatların sayısı yıldan yıla artmakta. Eğer biz 2018'de 7 ortak askeri tatbikatı yaptıysak 2019'da 13 tatbikatın yapılması planlanıyor ve biz bunu gerçekleştireceğiz. Gürcistan’ı, Türkiye ile Azerbaycan’ın düzenlediği ortak askeri tatbikatlara davet ettik. Ayrıca biz Gürcistan’da düzenlenecek NATO’nun tatbikatlarına da katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ise toplantının bölgesel güvenlik için önemli olduğunu belirterek "Bugün bölgesel güvenliği güçlendirmeye yönelik bir adım daha atmış olduk. Ülkelerimiz arasında çeşitli alanlarda olduğu gibi savunma alanında da stratejik iş birliğini daha da güçlendirdik." dedi.
Bölgede güvenliğin temelinin uluslararası hukuki ilkelere uygun şekilde her ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinde olduğunu vurgulayan İzoria, "Uluslararası tanınan sınırlar içerisinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut bir destek verdiğimizi vurgulamak istiyorum." söyledi.
Üçlü iş birliğin önemli tarafının ortak askeri tatbikatlar olduğunu belirten İzoria, "Gelecekte Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak düzenlediği askeri tatbikatlarda, Gürcü askerlerin katılım oranını artırmaya karar verdik. Gürcistan'da düzenlenen çok uluslu veya NATO'nun tatbikatlarına katılım sağlamak konusunda hazır oldukları için Türkiye ile Azerbaycan'ın savunma bakanlarına teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
İzoria, üç ülke arasındaki iş birliğinin bu ülkelerin halklarının güvenliğinin güçlenmesine hizmet ettiğini vurguladı.
"Derinleşen ve zenginleşen üçlü bir iş birliği var"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü bir iş birliği var." dedi.
Azerbaycan'ın Gebele kentindeki Haydar Aliyev Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı’nın ardından Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile toplantıda alınan kararlara ilişkin protokolü imzaladı.
İmza töreni sonrasında konuşan Akar, sözlerine gösterilen ev sahipliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ederek başladı. Toplantıda Güney Kafkasya bölgesi konusunda ortak vizyona sahip bakanlarla bir araya gelerek bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını belirten Akar, "Mevcut ve potansiyel iş birliği konularını son derece geniş bir perspektifte ele aldık" diye konuştu.
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın da bulunduğu coğrafyanın petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işetilmesi ve bunların diğer bölgelere ulaştırılması açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:
"Bu nedenle bölge uluslararası aktörlerin de karşı karşıya geldiği, üzerinde önemle durduğu bir bölge olmakta ve bu nedenle de üç ülkenin iş birliği, birlikte çalışması, koordinasyonu gerçekten büyük önem arz etmektedir. Barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü bir iş birliği var. Savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil bu yelpazede üç ülkenin ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik var. Bu iş birliğimizle aynı zamanda bu ülkelerin de yararı için yapılması gereken neyse bunlar düşünülmekte, tartışılmakta, bu yönde hareket etmekteyiz. Aramızdaki bu iş birliği her geçen gün gelişmektedir. Her geçen gün yeni konular üzerinde çalışmalar yapmaktayız. İnanıyorum ki önümüzde dönemde bu gelişerek sadece savunma, askeri ve güvenlik konularında kalmayacak, tüm alanlara sirayet edecek ve aramızdaki iş birliği çok daha kapsamlı ve yararlı bir şekilde devam edecek. Bu aynı zamanda diğer ülkeler için de ciddi bir örnek teşkil edecek."
Yapılan çalışmalarla üç ülke arasındaki ilişkilerde hem ülkelerin yararı hem de bölge barış ve istikrarı için önemli mesafeler katedildiğinin altını çizen Akar, "Ülkelerimiz arasında imzalanan savunma alanında iş birliği mutabakat muhtırasının önümüzdeki dönemde de güzel ürünlerini, faydalarını göreceğiz. Ona dayalı olarak yapılacak bazı güzel işlerin ülkelerimize özellikle silahlı kuvvetlerimiz açısından çok yararlı hizmetler vereceğinin de burada altını çizmek istiyorum." dedi.
Bakan Akar sözlerini "kıymetli kardeşim" diye nitelendirdiği Hasanov ile "değerli meslektaşım" diye hitap ettiği Izoria'ya katkılarından dolayı teşekkür ederek tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.