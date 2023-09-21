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Ekonomi, Dosya haber, Kırsalı geliştiren destekler

TKDK desteğiyle kurduğu çiftlikte mor Karaman koyunu yetiştiriyor

Erzurumlu çiftçi Osman Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu çiftlikte mor Karaman cinsi koyun yetiştiriyor.

Mustafa Çalkaya, Muhammet Mutaf  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
TKDK desteğiyle kurduğu çiftlikte mor Karaman koyunu yetiştiriyor

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımların ele alındığı ve eylülde tamamlanması planlanan "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı dosya haberinin 10'uncu bölümünde, AA muhabirleri TKDK destekleriyle Erzurum'da hayvan çiftliği kuran Osman Yıldırım ile görüştü.

Dedelerinden kalan arazide çiftçilikle uğraştıklarını belirten Yıldırım, yaptıkları araştırma sonrası yeni bir çiftlik kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Yıldırım, "Yatırım için geçen sene TKDK'ye başvuru yaptık ve aldığımız destek sayesinde koyunculuğa odaklandık ve mor Karaman cinsi koyun üretme çiftliği kurduk. Iğdır'daki üretme çiftliğinden safkan mor Karaman cinsini buraya getirdik. Biz de burada mor Karaman cinsi koyun üreterek damızlık olarak satmayı düşünüyoruz." dedi.

Mor Karaman cinsini seçerken fikir aldıklarını dile getiren Yıldırım, bölge için en ideal cinsin bu olduğuna karar verince üretime başladıklarını bildirdi. Yıldırım, bölgede anaç desteğinin direkt olarak verilmesi gerektiğini ifade etti.

Proje süresince TKDK yetkililerinin yardımcı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Erzurum'un en büyük gelir kaynağı hayvancılık. Bölgede bu tür tesisler ne kadar çok yapılırsa hayvancılık o kadar gelişir, ekonomiye katkısı da artar. Bizim ürettiğimiz hayvanları Gaziantep, Diyarbakır ve İzmir bölgesine gönderiyoruz." diye konuştu.

"Hayvanların verimliliği de arttı"

TKDK desteğiyle kurulan tesislerin modern olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu tür tesislerde hayvanların daha sağlıklı ve bakımlı olduğunu anlattı. Yıldırım, "Hayvanların altında bulunan tahta mazgallar sayesinde daha temiz bir ortam oldu. Hayvanların verimliliği de arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, gelecek dönemlerde tesisi büyüteceklerini belirterek, mandıra kurup kendi ürünlerini üretmek istediklerini anlattı.

Tesisisin kapalı alanının 2 bin 700 metrekare olduğu bilgisini veren Yıldırım, 4 milyon 200 bin lira destek aldıklarını söyledi. Yıldırım, işletmenin 500 küçükbaş hayvan kapasiteli olduğunu sözlerine ekledi.

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