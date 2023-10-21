Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,605.70
BTC/USDT
29,769.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mısır’ın Başkenti Kahire’de "Gazze'deki gelişmeler, Filistin Davasının Geleceği ve Barış Süreci" konulu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenleniyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem, Dosya haber

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, uzun yıllardan bu yana Türkiye’nin gelişiminin takipçisi olduğunu belirtti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Ankara

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, uzun yıllardan bu yana Türkiye’nin gelişiminin takipçisi olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde, Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin jeopolitik öneminin yıllar geçtikçe daha da arttığını gözlemliyorum." diyen Katsumata, Türkiye’nin bundan sonra büyük bir ülke olarak dünyaya destek sağlamaya devam etmesini umduğunu söyledi.

Katsumata, bunun yanı sıra 2024'ün Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı olduğuna işaret ederek, Türkiye’ye üst düzey ziyaretler beklendiğini ve sene boyunca konserler, sergiler, sempozyumlar gibi çok sayıda etkinlikler düzenleneceğini dile getirdi.

Sadece Türkiye’de değil, Japonya’da da benzer etkinliklerin düzenlenmesinin planlandığını aktaran Katsumata, şunları kaydetti:

"Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı vesilesiyle hem Türk hem de Japon halkının, birbirine daha da yakınlık hissetmesinden mutluluk duyarım. Hepinizin etkinliklere katılmanızı umuyorum. Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını hep beraber kutlayalım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 500 konteynerli "Kore-Türkiye Dostluk Kenti"nin açılışı yapıldı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 21'e düştü
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
Engelli ve yaşlı depremzedelerin konteyner temizliği ve kişisel bakımı Vefa ekibinden

Benzer haberler

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer 100. yılı gururla kutluyor

Cumhuriyet'in nefes kesen rekortmeni Şahika Ercümen

Cumhuriyet'in nefes kesen rekortmeni Şahika Ercümen
Scrikss, Cumhuriyet'in kuruluşundaki emeği kalemlerine yansıttı

Scrikss, Cumhuriyet'in kuruluşundaki emeği kalemlerine yansıttı
Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu

Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet