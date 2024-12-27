İsviçre, çocukların sosyal medyanın etkilerinden korunması konusunda ebeveynlere sorumluluk yüklüyor
Sosyal medya kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili yasal bir adım atılmayan ancak bunun tartışmalarının sürdüğü İsviçre'de, çocukların dijital mecraları kullanırken karşılaşabileceği riskleri önlemede ebeveyn denetiminin etkili olacağı belirtiliyor.
Bern
"Dijital platformlarda çocuklar" başlıklı dosya haberin 8. bölümünde AA muhabiri, İsviçre'de çocuklar için sosyal medya platformlarıyla ilgili yasal süreçler, çocukların bu platformların kullanımında karşılaşabileceği tehlikeler ve ebeveynlerin bu konudaki rolüne ilişkin değerlendirmeleri derledi.
Ülkede çocuk ve gençlik politikalarıyla ilgili çalışmalar yürüten Federal Sosyal Sigorta Ofisinin (FSIO) Sözcüsü Sabrina Gasser, uzman görüşlerinin de katkısıyla, ülkede sosyal medya ve dijital ortamın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi ve buna karşı yapılan çalışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.
Gasser, sosyal medyanın kullanımıyla ilgili farklı türde riskler olduğunu kaydederek, çocukların yanı sıra ergenlik çağındaki gençlerin de bu risklere karşı savunmasız olduğunu belirtti.
Çoğu platforma yaş sınırı belirlendiğini ve 13 yaşından küçük çocukların hesap açmasına izin verilmediğini aktaran Gasser, an itibarıyla yaş doğrulaması uygulanmadığından, hesap açmak ve yaşları hakkında yanlış bilgi vermek isteyen çocukların bunu kolayca yapabileceğine işaret etti.
Gasser, "Dijital platformların kullanımından doğan sorumluluk, çocuklarına her türlü dijital medyayı kullanırken eşlik etmesi ve çevrim içi karşılaşabilecekleri risklerle nasıl başa çıkacaklarını öğretmesi gereken ebeveynlerine aittir. Bir yandan, bir çocuk veya genç, yaşına uygun olmayan veya herhangi bir şekilde zararlı içeriklere maruz kaldığında içerik riskleri vardır. Öte yandan, bir çocuğun çevrim içi olarak başka insanlarla tanışması durumunda ortaya çıkabilecek, zorbalık, çevrim içi nefret, kandırma ve cinsel taciz gibi etkileşim riskleri vardır." ifadelerini kullandı.
Zararlı içerikler ve etkileşim risklerinin sosyal medyanın yanı sıra potansiyel olarak internetin her alanında mevcut olduğunu vurgulayan Gasser, "Çocuklar veya gençler sosyal medyayı ve interneti gözetimsiz ve bir yetişkinle deneyimleri hakkında konuşma olanağı olmadan kullanırlarsa, uygunsuz içeriklerin veya hatta zararlı etkileşimlerin etkisi çok ciddi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
"Çocukların sosyal medya kullanımında onlara eşlik etmek önemli"
Gasser, İsviçre'nin, çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamak için henüz önlemler almadığını ancak konunun kamuoyunda, medyada ve parlamentoda tartışıldığını kaydetti.
İsviçre'de, FSIO'ya bağlı "Gençlik ve Medya İçin Ulusal Platform" kuruluşunun çalışmaları aracılığıyla medya okuryazarlığı eğitimi verildiğinin ve insanların buna teşvik edildiğinin altını çizen Gasser, "Şu anda Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Bakanlığına iletişim platformlarının düzenlenmesi konusunda danışma için bir yasa tasarısı hazırlaması talimatı verildi. Federal Konsey, İsviçre'deki kullanıcıların (sadece çocukların değil) haklarını güçlendirmek ve platformlardan daha fazla şeffaflık talep etmek istiyor. Ayrıca, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan film ve video oyunlarındaki uygunsuz içeriklerden küçükleri korumak için yeni bir mevzuat var. Bu yasa, endüstrinin her üründe asgari bir yaş belirtmesini ve etkili yaş kontrolleri uygulamasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
Gasser, sosyal medyanın yasaklanmasını savunmadıklarını ve şu anda bu yönde bir yasal zorunluluk olmadığına işaret ederek, medya okuryazarlığının önemini vurguladı.
Profesyonel olarak çocukları sosyal medyadan tamamen uzak tutmaya çalışmanın mantıklı ve gerçekçi olmadığını belirten Gasser, "Bunun yerine, onlara sosyal medyayı sorumlu bir şekilde nasıl kullanacaklarını göstermek ve çocukların sosyal medya kullanımında onlara eşlik etmek önemlidir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.