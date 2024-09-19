Hollanda'nın tarım ürünleri ihracatı geçen yıl 135 milyar avroyu geçti
Tarımda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ve bu alandaki ihracatı geçen yıl 135 milyar avroyu bulan Hollanda'da çiftçiler kırsal kalkınmadan sürdürülebilirliğe, teknolojiden araştırmaya kadar çeşitli alanlarda destekleniyor.
Ankara
AA'nın, "Tarımda Yeni Dönem Stratejileri" başlıklı haber paketinin son bölümünde, Hollanda'daki tarımsal politikalar ve sağlanan destekler mercek altına alındı.
Ülkedeki tarım politikalarını ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'nin "Ortak Tarım Politikası (OTP)" şekillendiriyor. Hollanda'da tarım sektöründe, seracılık, ihracat, sürdürülebilirlik, araştırma, geliştirme ve eğitim kavramları öne çıkıyor.
Ekonomisinin ve istihdamının yüzde 10'unu oluşturan tarım ve bahçecilik sektörleri ülkede önemli rol oynuyor. Süs bahçeciliği ürünleri, et, süt ve yumurta ile sebze ve meyve üretimi ise dikkati çekiyor.
Hollanda, topraklarının yarısından fazlasını tarımda kullanırken dünyada yenilikçi yaklaşımlara da öncülük ediyor.
Ülke aynı zamanda önemli bir küresel tarımsal ürün ithalatçısı konumunda bulunuyor. Dünyada en çok tarımsal ürün ihracatı ABD'den sonra Hollanda'dan yapılıyor. Ülke, tarım sektöründe yıla ortalama 100 milyar avroluk ürün satışı gerçekleştiriyor. Geçen yıl rakam 135 milyar avroyu buldu.
Söz konusu ihracat ülkenin toplam ihracatının yüzde 17,5'ini oluşturuyor. İhracatın dörtte biri Almanya'ya yapılıyor.
Öte yandan, tarımsal ithalatın büyük bir kısmı doğrudan ya da işlendikten sonra yeniden ihraç ediliyor. Hollanda'nın geçen yıl ithal ettiği tarımsal ürünleri tutarı 94 milyar avroya ulaştı.
Sürdürülebilir tarım destekleniyor
Hollanda'da OTP stratejisi bölgelerin farklı özellikleri dikkate alınarak uygulanırken stratejinin ana hedeflerini sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve adil çiftlik geliri oluşturuyor.
Ayrıca, ülkede çiftçilere, sürdürülebilirlik, kırsal kalkınma, teknoloji ve araştırma destekleri sağlanıyor.
Hollanda'da organik ürünlerin ortak tanıtımı ve mağazalarda daha geniş yer alması için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu sayede organik ürünlerin satışında yüzde 10'luk artış gerçekleşti.
Ayrıca, ülke, özellikle ıslah ve tohumluk patates alanlarında lider konumda bulunuyor. Aynı zamanda ürün yetiştiriciliği konusunda da zengin bir bilgi birikimi dikkati çekiyor. Ülkenin tarımda dünyada ileri gelen ülkeler arasında olmasında, yıllar içinde edinilen "know-how" ve deneyimle limanların varlığı da büyük rol oynuyor.