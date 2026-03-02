Dolar
Ekonomi, Dosya haber

DOSYA: Üretimle Güçlenen Kadınlar

Ticaret Bakanlığının her seviyede ihracatçıya sağladığı destekler, kadınların Türkiye'nin ihracatına verdiği katkıyı artırırken, dünya pazarında da öne çıkmalarını sağlıyor.

02.03.2026
DOSYA: Üretimle Güçlenen Kadınlar

Ankara

Ticaret Bakanlığı, hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya kadar ihracatçıları her aşamada destekliyor.

Kadın girişimciler, ihracat destekleriyle dünya pazarında iz bırakıyor

AA muhabirinin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için hazırladığı, "Üretimle Güçlenen Kadınlar" başlıklı dosyasının ilk haberinde, Bakanlığın ihracata ve kadın ihracatçılara verdiği destekler ele alındı.

Türkiye'nin mal ihracatı, geçen yıl 273,4 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayda geçti. Kadınların ihracata katkısı, her geçen gün artıyor.

Üretimde kadınların elinin değdiği süt işleme tesisi ihracata odaklandı

AA muhabirinin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için hazırladığı, "Üretimle Güçlenen Kadınlar" başlıklı dosyasının bu haberinde başında kadın girişimcinin bulunduğu, Ankara'nın Sincan ilçesindeki süt işleme tesisinin faaliyetleri ele alındı.

Tesiste genel müdür olarak görev alan Hande Öztürk, süt fabrikasının Endüstri 4.0'a uygun üretim yapacak şekilde, 2023 yılında devreye alındığını söyledi.

Süt fabrikasında üretilebilecek her türlü mamulü imal ettiklerini anlatan Öztürk, bu ürünlerin arasında tereyağı, ayran, peynir ve yoğurt çeşitlerinin yer aldığını dile getirdi.

