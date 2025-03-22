Berlin Türk Cemaati ramazan ayında dayanışma kültürünü yaşatmak için yardım paketi dağıttı
Almanya'nın başkenti Berlin'de 42 yıldır faaliyetlerini sürdüren Berlin Türk Cemaati (TGB), ramazan çalışmaları kapsamında yardıma muhtaç kişiler için yiyecek ve içeceklerden oluşan yardım paketi dağıtımı yaptı.
Berlin
"Avrupa'da ramazan" başlıklı dosya haberinin altıncı bölümünde AA muhabiri, TGB'nin ramazanda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen yardım faaliyetlerini ele aldı.
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TGB Başkanı Selçuk Demirci, ramazan vesilesiyle düzenledikleri yardım etkinliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Demirci, kumanya yardımı etkinliğiyle ramazan ayının tam olarak neleri içerdiği konusunda Almanları hem bilgilendirmek hem de bu mübarek ayın dayanışmaya verdiği önemi anlatmak istediklerini söyleyerek Kreuzberg ilçesinin Kottbusser Tor Meydanı'nda yaptıkları yardım etkinliğinin amacının, Türk-İslam kültürü ve değerlerini tanıtmak olduğunu belirtti.
Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA
Türk milletinin yardımlaşmayı seven, ihtiyacı olanlara ve garibanlara sahip çıkan bir millet olduğunu vurgulayan Demirci, "İslam dini de dayanışmaya çok önem veren bir din. Yaşadığımız ülke olan Almanya'da dinimizi, kültürümüzü ve kendi değerlerimizi tanıtmak adına bu yardım organizasyonunu düzenledik. Ufak bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.
Demirci, Türkiye'nin her yerinde yardımlaşmanın görülebildiğini anlatarak "Bu, bizim kültürümüz. Biz bunu Almanya'da tanıtmak adına, diğer insanların da böyle bir yardımlaşma yarışına girmesine vesile olmak için yapıyoruz. Bu kültürü burada da göstermek ve yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.
Almanya'da da ekonomik refahın azaldığını ve fakirliğin görülmeye başladığını anlatan Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Etrafımızda böyle birçok evi olmayan, kıyıda köşede bir döşek bulup sokakta yatan insanlar var. Bunların bir kısmı imkansızlıktan, bir kısmı da başka sebeplerden. Dolayısıyla sahip çıkanları yok. Biz düşündük, bu civardaki bu durumda olan insanlara en azından ufak da olsa bir şey yapalım. Tabii bizim bu yaptığımız yardım, hepsinin sürekli ihtiyacını karşılamayacak ama en azından toplumda farkındalık oluşturacak."
Demirci, TGB olarak ilk defa böyle bir etkinlik yapacaklarına işaret ederek daha önce her yıl iftar programı düzenlediklerini, oraya da ihtiyaç sahiplerini çağırdıklarını anlattı.
Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yardım yapılacak
TGB Genel Sekreteri Suat Özkan da kumanya dağıtım etkinliğini ramazan ayı vesilesiyle yaptıklarına dikkati çekerek "Kırmızı çizgimiz; hiçbir insanın fıtratına, ırkına, diline, kültürüne, dinine bakmadan bütün insanlara yardım etmektir. Bunu kendi inancımız böyle söylüyor." dedi.
65 yıl önce Almanya'ya "misafir işçi" olarak gelen Türklerin bugün artık çok farklı konumda olduklarının altını çizen Özkan, "Almanya'ya ilk gelinen yıllarda kendi kültürümüzü, dinimizin güzel taraflarını yeterince yansıtamadık ama son yıllarda artık bu, değişmeye başladı." diye konuştu.
Özkan, yardım etkinliğinin dışında Kreuzberg'de sokak ışıklandırma projeleri olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Kottbusser Tor'da 'hayırlı ramazanlar' yazıları olan ışıklandırmalar yapmak istiyoruz. Belediyeye bu şekilde öneride bulunduk. Gerekirse bunun maddi kaynağını ayarlayacağımızı da söyledik. Gelecek yıllarda bunun da gerçekleşmesini umuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.