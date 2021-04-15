Euro
9.65
Dolar
8.05
BIST 100
1,410.59
Altın
1,747.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Doktorlar Kovid-19'la Savaşı Anlatıyor

Tekirdağ'da görev yapan Uzman Dr. Erer: En çok, hastalarımızı solunum cihazına bağlarken üzülüyorum

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım sorumlusu Uzman Dr. Ayşen Erer, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde en çok, hastaları solunum cihazına bağlarken üzüldüklerini söyledi.

Mesut Karaduman   | 15.04.2021
Tekirdağ'da görev yapan Uzman Dr. Erer: En çok, hastalarımızı solunum cihazına bağlarken üzülüyorum

Tekirdağ

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım sorumlusu Uzman Dr. Ayşen Erer,  AA muhabirine, sağlık çalışanlarının salgının başından bu yana hastanede özveriyle görev yaptığını belirtti.

Meslek hayatında ilk defa böyle bir salgınla karşılaştığını, görev yaparken hastalığı evdeki yaşlı aile bireylerine bulaştırma korkusu yaşadığını anlatan Erer, "Bana bulaşması sıkıntı değil ama sevdiğim bir insanın benim yüzümden hasta olma ihtimali beni gerdi. Sürekli aklınızın bir köşesinde bununla yaşıyorsunuz." dedi.

Erer, salgın ilk başladığında Tekirdağ'daki ilk hastalara servislerinin baktığını ifade etti. Bu süreçte büyük korku yaşadıklarını ancak zamanla her şeyi öğrendiklerini belirten Erer, "Hastalık her şeyi öğretiyor. Şimdi hastalarımızın kötüleşmesinde neler yapabileceğimizi biliyoruz. Salgın bize her şeyi öğretti." diye konuştu.

Ayşen Erer, sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi, vatandaşların da tedbirlere uyarak vermesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanları olarak insanların hayatını kurtarmak için ailelerimizin hayatı da dahil herkesi riske atıyoruz. Biz başkalarının sağlığı için çalışıyoruz ama başkaları bunu görmezden gelip maske takmadığı zaman üzülüyorum. Bizim burada verdiğimiz mücadele korkunç. İnsanlar bunu görmüyor ama burası savaş alanı gibi. Her gün burada savaş veriyoruz. Sürekli bir mücadelenin içindeyiz. Bunu herkesin anlamasını isterim ama çoğu insan bunu anlamıyor."

"Hastalarımız ailemiz gibi oldu"

Salgının ilk zamanlarına göre vakalarda daha fazla artış olduğuna dikkati çeken Erer, bunların büyük bölümünün tedbirlere uymamaktan kaynaklandığını vurguladı.

Erer, gerekli tedbirler alındığında riskin en az düzeye indiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hastalarımız ailemiz gibi oldu. Nefes almakta zorluk çektiklerini görmek bizi üzüyor. Biz de elimizden geldiğince daha rahat nefes almalarını sağlamaya çalışıyoruz ama bazen çok da faydası olmuyor. Bu insanların bilinçleri açık, söylediklerimizi anlıyorlar, sizi makineye bağlayacağız, deyince tamam diyorlar. 40 yaşında taburcu ettiğim bir hastam oldu. Entübe etmeden önce bana '11 yaşında oğlum var' dedi. Ben de bunu duyunca çok etkilendim. 'Bir şekilde seni buradan çıkaracağım' dedim. Yaklaşık 20 gün sonra taburcu ettik. Şu an ailesiyle, oğluyla görüşüyorum. Oğlu bana 'beni babama kavuşturduğun için teşekkür ediyorum' dedi. Bu benim için dünyadaki en anlamlı hediyeydi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır
Kovid-19'la mücadelede haziran sonu hedefi 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması
Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde 825 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır

Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır

Kovid-19'la mücadelede haziran sonu hedefi 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması

Tekirdağ'da görev yapan Uzman Dr. Erer: En çok, hastalarımızı solunum cihazına bağlarken üzülüyorum

Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü

Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı
İçişleri Bakanlığı 'Kısmi Kapanma' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı 'Kısmi Kapanma' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı