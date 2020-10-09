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Sağlık, Koronavirüs, Doktorlar Kovid-19'la Savaşı Anlatıyor

'İyileşen hastanın selamını eşine iletemedim'

Muş Devlet Hastanesi pandemi servisinde görev yapan ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) iki kez yenen pratisyen hekim Işıl Işık ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Polater, hastalara nefes olabilmek için çaba gösteriyor.

İbrahim Yaldız   | 09.10.2020
'İyileşen hastanın selamını eşine iletemedim' Fotoğraf: İbrahim Yaldız / AA

Muş


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Muş Devlet Hastanesi pandemi servisinde görev yapan ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) iki kez yenen pratisyen hekim Işıl Işık ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Polater, hastalara nefes olabilmek için çaba gösteriyor.

İki doktor, zorlu süreçte hastalarının sağlıklarına kavuşmaları için gece gündüz ter döküyor. Işık ve Polater, bir yandan taburcu ettikleri hastaların mutluluğunu yaşarken diğer yandan da kaybettikleri insanların yakınlarının üzüntüsünü paylaşıyor.

Kovid-19'u iki kez yenerek hastalarına yardımcı olabilmek için görevine dönen doktor Işıl Işık, süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Işık, Kovid-19 testinin 22 Nisan'da pozitif çıkmasıyla evde kendini izole ettiğini belirterek, "14 gün karantinada kaldım. Bu esnada ailemden, arkadaşlarımdan ve hastalarımdan uzak kaldım. Benim için her alanda zorlu bir süreçti. Bir an önce toparlanmalıydım çünkü hastalarımın doktora ihtiyacı vardı. Kendimi toparlayarak görevimin başına döndüm. Ne yazık ki 2 Eylül'de ikinci kez Kovid-19'a yakalandım. Yine 14 gün evde kendimi karantinaya aldım ve tekrar hastalarım için göreve başladım. Kovid-19'u savaşa benzetiyorum. Bu savaşın en önünde giden askerleriz." diye konuştu.

Salgın sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edenlerin sevdiklerinden uzak kalmayacağına dikkati çeken Işık, "Dikkat etmezseniz bu süreç yoğun bakıma kadar uzanabilir. Bu durumda birçok hasta görebiliyoruz. Nefesi hissedememek hastalar açısından çok zor. Entübe olup yoğun bakımda olmak istemiyorsak maskeleri yüzümüzden eksik etmeyelim. Maske bizim için bir bariyer. Hem karşımızdakini hem de bizi koruyor." ifadesini kullandı.

"O selamı ve iyi haberi hastama iletemedim"

Dr. Süleyman Polater ise bazen günlerce hastaneden çıkamadığı için ailesinden uzak kaldığını söyledi.

Yeni karşılaştıkları Kovid-19 sürecine karşı kendilerini bilimsel olarak tamamlamaya çalışırken bir yandan da hastalara modern tıbbın gerekli gördüğü bütün tedavileri dünyayla birlikte uygulamaya çalıştıklarını belirten Polater, bu süreçte yaşadığı acı olayları şöyle anlattı:

"Hasta yakınlarını yoğun bakıma alamadığımız için telefonla bilgi veriyoruz. Özellikle hastaları bilgilendirmek için aradığımızda yakınları mesaj iletmemizi istiyorlar. Bir hastamın eşi, kocasına selamını iletmemi, Kovid-19 tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini söylememi istedi. Hastanın yanına gittiğimde kalbi durmuştu, müdahale ediliyordu ancak kurtarılamadı. O selamı ve iyi haberi hastama iletemedim. Benim için çok üzücü bir andı. Onu halen üzerimde bir borç olarak hissediyorum."

Yoğun bakımda çalıştığı için solumum yetmezliği çeken ve çok zor nefes alan hastalarla muhatap olduklarını aktaran Polater, "Kovid-19 tedbir alarak önleyebileceğimiz bir hastalık. Bu hastalarımızın çoğu birkaç gün önce aileleriyle çok güzel anlar yaşıyorlardı. Birkaç gün sonra aniden hiç bilmedikleri bir yerde hiç kimseyle bağlantı kuramadıkları alanda ne yazık ki nefes almaya çalışıyorlar. Bunların hepsi tedbirlerle kolaylıkla engellenebilecek durumlar." dedi.

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