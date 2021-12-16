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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde konuşuyor.
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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 16.12.2021
Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri ile omuz omuza evlat nöbetinde" pankartı, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 23. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olması çağrısında bulunarak, bir süre oturma eylemi yaptı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa götürülen çocuklarına seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik çağrısını yinelediklerini belirten Çiftçi, şunları ifade etti:

"Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Aileler, açıklamanın ardından HDP ile terör örgütü aleyhine slogan attı.

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