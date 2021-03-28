Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Erbaş'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır annelerini ziyaretinde, "Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin." dedi.

Bestami Bodruk,Mehmet Sıddık Kaya   | 28.03.2021
Erbaş'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Erbaş beraberinde eşi Seher Erbaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini 573'üncü gününde sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Ailelerle görüşerek onlara çiçek veren Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babaların acılarını paylaşmayı amaçladıklarını belirterek, onlar için dua ettiklerini söyledi.

"Evlat acısının, evlat hasretinin en derin acılardan biri olduğunu bilerek buradayız. Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin." diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki; medeniyetimiz kardeşlik, birlik, beraberlik medeniyeti. Asırlar boyunca bu topraklarda, İslam topraklarında, Peygamber Efendimizin vefatından 7 sene sonra İslam ile şereflenen bu topraklarda kıyamete kadar ezanlar dinmeyecek. Hiçbir terör örgütü bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum bırakamayacak. Hiçbir dünya gücü, kendilerini büyük zanneden hiçbir güç bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum edemeyecek. Gençlerimize tavsiyem medeniyetimizin evlatları olarak bu iftihar tablosunu, bu gururu ilelebet yaşamaları."

Erbaş, "Gençlere, kendilerini kandırmaya çalışan kim olursa olsun, hangi hain grup, yapı, terör örgütü olursa olsun onlara karşı mutlaka annelerini, babalarını dinlemeleri, Kur'an-ı Kerime sarılmaları, Peygamber Efendimizin kardeşlik, birlik ve beraberlikle ilgili sünnetine sarılmaları en büyük tavsiyemdir." ifadelerini kullandı.

Anneleri tebrik eden Erbaş, cesaret gösterdikleri için de onlara teşekkür etti.

Erbaş, "İnşallah devletimizin bu mücadelesi, güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin gayreti, canlarını ortaya koyarak, şehit olmayı göze alarak yapmış oldukları bu mücadele ile en kısa zamanda başarıya ulaşacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için randevular açıldı
Türkiye'nin hibe ettiği Kovid-19 aşıları Bosna Hersek'e ulaştı
Kovid-19'u yenen hemşire Merve Köksal: Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç

Benzer haberler

Erbaş'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin

Erbaş'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin

Diyarbakır annelerinden Akkuş: Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Berat Kandili kurtuluş müjdesidir

Bakan Karaismailoğlu: Önümüzü kesenler, birliğimizi dirliğimizi tehdit edenler emellerine asla kavuşamayacak

Bakan Karaismailoğlu: Önümüzü kesenler, birliğimizi dirliğimizi tehdit edenler emellerine asla kavuşamayacak
Bakan Karaismailoğlu: Turizmin ve ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılmasında önemli bir sorumluluk taşıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Turizmin ve ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılmasında önemli bir sorumluluk taşıyoruz
AB yönetimi nisanda Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor

AB yönetimi nisanda Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor