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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Fatma Bingöl: 9 senedir oğlumdan hiç haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde elinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren Diyarbakır annelerinden Fatma Bingöl "Oğlum yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. 9 senedir oğlumdan hiç haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum" dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 11.09.2022
Diyarbakır annesi Fatma Bingöl: 9 senedir oğlumdan hiç haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi,1105'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Bingöl, şunları söyledi:

"Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Evlatları kandırıp dağa götürdüler. Evladım daha 14 yaşındaydı. Oğlum ekmek için ağlıyordu. Dağa gidecek iradesi yoktu. 9 senedir oğlumdan hiç haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum, oğlum için buradayım."

Bingöl, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu ifade etti.

Ödümlü, "HDP il binasının önünden kalkmayacağız. Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum artık evine dön." dedi.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

GAP turu kapsamında Bursa'dan Diyarbakır'a gelen aralarında turizm firması yetkililerinin de bulunduğu 42 kişi Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteklerini iletti.

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