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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Sevdet Demir: Oğlum gelene kadar mücadeleye devam edeceğim

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir, "Oğlum gelene kadar mücadeleye devam edeceğim. Beni duyuyorsan gel annene oğlum. Bana bakacaktın, beni kimseye muhtaç etmeyecektin. Boynumu büktün, belimi kırdın oğlum." dedi.

Aziz Aslan   | 11.05.2020
Diyarbakır annelerinden Sevdet Demir: Oğlum gelene kadar mücadeleye devam edeceğim Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 252'nci gününe girdi.

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir, evladına kavuşuncaya kadar eylemini sürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Demir, oğluna 5 yıldır hasret olduğunu dile getirerek, "Oğlum gelene kadar mücadeleye devam edeceğim. Beni duyuyorsan gel annene oğlum. Bana bakacaktın, beni kimseye muhtaç etmeyecektin. Boynumu büktün, belimi kırdın oğlum." dedi.

Oğluna kavuşmak için gece gündüz dua ettiğini anlatan Demir, "Hep rüyalarıma giriyorsun oğlum. Erkenden yatıyorum seni rüyamda görmek için. Seni çok özledim. Gelene kadar buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Sesimi duyuyorsan askerimize ve polisimize teslim ol"

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay ise çocuğunun piknik bahanesiyle kandırılarak, dağa kaçırıldığını belirtti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Tokay, "Beni görüyor veya sesimi duyuyorsan askerimize ve polisimize teslim ol. 13 arkadaşın geldi. Arkadaşların evlerinde babalarının yanında." diye konuştu.

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