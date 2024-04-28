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Yaşam

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi kilisede kutlandı

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Bestami Bodruk  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi kilisede kutlandı

Diyarbakır

Merkez Sur ilçesindeki tarihi kilisede, Paskalya Bayramı dolayısıyla 31 Mart'ta yapılması planlanan ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle ertelenen ayin yapıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından görevlendirilen din görevlilerince yönetilen ayinde ilahiler seslendirildi, dualar okundu ve mum yakıldı.

Ayine katılanlara Paskalya Bayramı için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, Paskalya Bayramı'nı bugün kutladıklarını belirterek, 31 Mart'ta yapacakları ve erteledikleri ayini bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Paskalya Bayramı'nın Diyarbakır'da her zaman ilgiyle kutlandığını ifade eden Ohanyan, "Bütün halklar bizimle birlikte. Müslüman ve Hristiyan alemi hepsi gelir. Yoğun bir katılımla ve coşkuyla bayramımızı kutluyoruz. Patrikhane tarafından İstanbul'dan görevlendirilen din adamları geldi. Onlar ayini yönetiyorlar." dedi.

Ayini izlemeye gelen Nihayet Karaaslan da "Arkadaşlarımızla bugün Paskalya Bayramı'na eşlik etmek istedik. Önceden buraya gelmiştik ama törene ilk defa geldik." diye konuştu.

Bitlis'ten Diyarbakır'ı gezmeye gelen Onur Orak ise tarihi yerleri gezerken ayine denk geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.


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