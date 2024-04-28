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Yaşam

Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyer ile 230 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ali Rıza Akkır, Osman Uras  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyer ile 230 yolcu geldi Fotoğraf: Osman Uras/AA

Muğla

Santorini Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 230 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyen turistler alışveriş yaptı, bazıları da güzel havayı değerlendirerek sahilde güneşlendi.

Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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