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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Sayar: Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Bestami Bodruk   | 15.03.2021
Diyarbakır annelerinden Sayar: Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim Fotoğrafi: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 560. gününde sürüyor.

İstanbul'da çalışırken 2 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Remzi için eyleme dahil olan anne Besra Sayar, evlat nöbetini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini dile getiren Sayar, "Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Ben de bu anneler gibi burada kalacağım. Acı çekiyorum, uykum gelmiyor, sıkıntı çekiyorum. Remzi, oğlum, kurban olduğum gel, baban hasta, gel evine." diye konuştu.

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