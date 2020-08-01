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İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlum gelse çifte bayram yaşarım

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nı evlatlarına hasret geçiriyor.

Aziz Aslan   | 01.08.2020
Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlum gelse çifte bayram yaşarım Fotoğraf: Aziz Aslan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 334'üncü gününe girdi. 

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Solmaz Övünç, HDP'nin oğlunu kandırarak terör örgütü PKK'ya verdiğini söyledi.

Bayramda gözyaşı döktüğünü belirten Övünç, "Baran, dön, gel artık, dayanacak gücüm kalmadı. 15 yaşındaydın seni kandırdılar, senin büyüdüğünü görmedim. Gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil. 10 bayramdır çocuğumu görmedim, ondan ayrıyım. Oğlum gelse çifte bayram yaşarım." dedi.

Övünç, çocuğunun geleceğine inandığını ifade ederek, "Oğlumu devletimin gücüyle onların elinden alacağım." diye konuştu.

Oğlu Erkan için eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş da evladından ayrı her bayramı hüzünlü geçirdiğini söyledi.

"334 gün değil 334 yıl da geçse oğlumu almadan bu eylemi bırakmayacağım." ifadesini kullanan Akkuş, şunları kaydetti:

"Çocuğumu onlar için büyütmedim. Oğlum benim arkadaşımdı. Öyle büyüttüm. HDP'ye çocuk büyütmedim. Güneydoğu'daki insanlara 40 yıldır zarar veriyorsunuz. Çık, gel oğlum, 10 bayramdır elbiseni kokluyorum."

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