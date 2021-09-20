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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Evladımın peşindeyim

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Aziz Aslan   | 20.09.2021
Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Evladımın peşindeyim

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 749'uncu gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Bir oğlunun da PKK'lı teröristlerce katledildiğini dile getiren Çiftçi, "Oğlumu HDP'den alana kadar buradan gitmeyeceğim. Evladımın peşindeyim." dedi.

Çiftçi, oğluna seslenerek, "Evladım geri dön ve güvenlik güçlerine teslim ol. Yeter artık bu acıya dayanamıyorum." diye konuştu.

7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı, 7 yıldır oğlunu görmediğini, onun sesini duymadığını söyledi.

"Evladımın kokusunu özledim. Oğlumu HDP kandırıp, PKK'ya götürdü. HDP'den evladımı istiyorum. Oğlumun elinden kalemi alarak, silah verdiler. 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürenlerin vicdanı yok mu? Herkes birlik olsun, bu çocukları dağdan geri getirelim." ifadelerini kullanan Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.


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