Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.
Diyarbakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.
Ailelere desteklerini ileten Erdoğan daha sonra çadırdan ayrıldı.
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