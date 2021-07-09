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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşuyor Galatasaraylı futbolcu Marcao do Nascimento Teixeira, Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Ömer Yasin Ergin,Ahmet Kaplan   | 09.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.

Ailelere desteklerini ileten Erdoğan daha sonra çadırdan ayrıldı.

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