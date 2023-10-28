Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,787.80
BTC/USDT
34,071.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Emine Gönen Ortaokulu’nun açılışında konuşuyor AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi"ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Gündem, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı

Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile gerçekleştireceği tarihinin en büyük resmigeçidini, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu TCG Anadolu'ndan sevk ve idare edecek.

Sarp Özer  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor

Ankara

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile gerçekleştireceği tarihinin en büyük resmigeçidini Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu sevk ve idare edecek. Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak kortejde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da yer alması planlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yapacağını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinde gerçekleştireceği en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'nin yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirilecek.

Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ATAK ve GÖKBEY, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için uçtu
Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
Cumhuriyet'in 75. yılı kutlamalarına 12 devlet başkanı katıldı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

ATAK ve GÖKBEY, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için uçtu

ATAK ve GÖKBEY, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için uçtu

Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor

Türk savunma sanayisinin Cumhuriyet'in 100. yılına armağanları: ASELFLIR-500

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına iz bırakacak etkinlikler yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına iz bırakacak etkinlikler yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Yer gök bayrak olsun" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Yer gök bayrak olsun" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet