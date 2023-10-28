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Gündem, Dosya haber, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı

Pakistan Başbakanı Kakar: Türkiye bölgesel ve küresel ilişkilerde önemli bir rol oynadı

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği altında Türkiye devamlı olarak bölgesel ve küresel ilişkilerde bölgede istikrarın desteklenmesi konusunda önemli bir rol oynadı." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Pakistan Başbakanı Kakar: Türkiye bölgesel ve küresel ilişkilerde önemli bir rol oynadı

İslamabad

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde, Başbakan Kakar, AA muhabiri ile paylaştığı mesajında, "Pakistan halkı ve hükümeti adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle en sıcak tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kakar, yurttaşlarına ilerici ve demokratik bir devlet kurmaları için ilham veren, önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını ifade ederek, Türkiye'nin bir asırlık ilerlemesi, azmi ve başarısına dikkati çekti.

Başbakan Kakar, Cumhuriyet'in 100. yılının, müreffeh ve demokratik bir ulus inşa etmek için yorulmadan çalışan Türk liderliğinin ve halkının vizyonunun kanıtı olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, barış ve istikrarın desteklenmesinde önemli rol oynadı"

Geçen yüzyıl boyunca Türkiye'nin ekonomi, eğitim, sağlık, savunma, kültür ve diplomasi gibi çeşitli alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan Kakar, "Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle Türkiye devamlı olarak bölgesel ve küresel ilişkilerde bölgede ve ötesinde barış ve istikrarın desteklenmesi konusunda önemli bir rol oynadı." diye konuştu.

Kakar, Pakistan-Türkiye kardeşliği ve dostluğunun, ortak inanç, kültürel yakınlık ile ortak tarihe dayandığını vurgulayarak, "Bu, zaman ve coğrafya sınırlarını aşan, insanlarımızın kalplerine kadar uzanan, kalpten kalbe bir ilişkidir." değerlendirmesinde bulundu.

"İki ülke arasında büyüyen stratejik ortaklık" vurgusu

Pakistan ve Türkiye halkları arasında çok güçlü karşılıklı saygı olduğunu dile getiren Kakar, bu duygunun zor zamanlarda iki ülkenin birbirlerine verdikleri değerli destekle pekiştiğini söyledi.

Kakar, bu tarihi ve benzersiz kardeşlik bağlarının giderek büyüyen bir stratejik ortaklığa dönüştüğünün altını çizmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Stratejik ortaklık sadece iki ülke halkı için bir güç kaynağı değil, aynı zamanda benzeri görülmemiş jeostratejik dönüşümlerin yaşandığı bölgemizin barış, refah ve istikrarına da katkıda bulunan bir unsurdur." dedi.

"Yaşasın Pakistan Türkiye kardeşliği"

Bu çok yönlü ilişkiyi ticaret ve sanayi dahil olmak üzere tüm alanlarda yeni potansiyelleri keşfederek daha da güçlendirmeyi dört gözle beklediğine vurgu yapan Kakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu özel günde, Türkiye'nin kaydettiği ilerleme için en içten hayranlıklarımı ve önümüzdeki parlak geleceğe olan güvenimi ifade ediyorum. Gelecek yüzyıl kardeş Türkiye halkı için daha büyük başarılarla, refah ve birlikle dolu olsun. Yaşasın Pakistan Türkiye kardeşliği."

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