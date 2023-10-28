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Gündem, Dosya haber, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı

Fransız uzman Billion, Türkiye'deki ilerlemenin "göz kamaştırıcı" olduğunu söyledi

Fransız Türkiye Uzmanı Didier Billion, "Bir haritaya baktığında herkes anlıyor ki Orta Asya, Kafkasya, Akdeniz, Orta Doğu ve Balkanların birleştiği yerde bulunan Türkiye önemli bir ülke." ifadelerini kullandı.

Esra Taşkın  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Fransız uzman Billion, Türkiye'deki ilerlemenin "göz kamaştırıcı" olduğunu söyledi Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/AA

Paris

Paris merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Müdür Yardımcısı ve Fransız Türkiye Uzmanı Didier Billion, "Türkiye'nin 1923'ten 2023'e kadarki durumuna bakıldığında gerçekleşen ilerlemeler kesinlikle olağanüstü ve göz kamaştırıcı, özellikle son 20 yıl." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde, IRIS Müdür Yardımcısı, Orta Doğu ve Türkiye Uzmanı Billion, son 100 yılda Türkiye ve Fransa ilişkileri ile iki ülkenin yapılanmasındaki benzerlikleri AA muhabirine değerlendirdi.

Billion, 1978 yılından beri Türkiye'yi ziyaret ettiğini, her gittiğinde Türkiye'nin kültürel ve ekonomik gibi farklı alanlarda ilerleme kaydettiğine şahit olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 1923'ten 2023'e kadarki durumuna bakıldığında gerçekleşen ilerlemeler kesinlikle olağanüstü ve göz kamaştırıcı, özellikle son 20 yıl." dedi.

İki ülkenin laiklik anlayışlarının farklı olsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularının Fransa'daki gelişmelerden haberdar olduklarını anlatan Billion, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Fransız Devrimi ve Fransa'da 3. Cumhuriyet dönemini iyi bildiğini ifade etti.

Fransa, Türkiye'yi tanıyan ilk ülkelerden biri

"Fransa'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden biri olması dikkate değer." diyen Billion, son yüzyıl içinde iki ülke arasında siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda yer yer yakınlaşmaların olduğu söyledi.

Billion, yakın bir tarihe kadar, Fransız liderlerin Cumhuriyetçi bir yapılanması olan Türkiye'ye önem verdiğini belirtti.

"Türkiye önemli bir ülke"

Billion, Türkiye'nin jeostratejik konumunun önemine dikkati çekerek, "Bir haritaya baktığında herkes anlıyor ki Orta Asya, Kafkasya, Akdeniz, Orta Doğu ve Balkanların birleştiği yerde bulunan Türkiye önemli bir ülke." diye konuştu.

Fransa'da 5. Cumhuriyet'in kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle 1968'de Türkiye'ye yaptığı ziyarette bu ülkenin ne olacağına dair mesajlar içeren açıklamalar yaptığını hatırlatan Billion, "De Gaulle, Türkiye'nin gelişme potansiyeli kapasitesi olan ve uluslararası sistemde gerçek anlamda yer alacak bir ülke olarak yerleşebileceği görüşündeydi. Ve haklıydı, oldukça ileri görüşlüydü." ifadesini kullandı.

"Fransa-Türkiye ilişkisinin arka planı sağlam"

Son 100 yılda Türkiye ve Fransa arasında gergin anların da yaşandığını ifade eden Billion, "Fransa ve Türkiye ilişkisinin arka planının sağlam olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Billion, Türkiye ve Fransa'nın görüş farklılıklarına rağmen ikili ilişkilerinin olumlu ilerlemesinin diyalog ile mümkün olduğunu belirtti.

İlişkileri değerlendiren Billion, "Daha çok işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, farklılıklar var ama bu normal. Ancak bu farklılıkları diplomatik şekilde, diyalog, istişare ve müzakere yoluyla ele almamız gerekiyor." dedi.

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