Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,985.50
BTC/USDT
24,403.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Çevre

Van Gölü'nün zemininden 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

Özkan Bilgin   | 13.08.2022
Van Gölü'nün zemininden 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

Van

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen proje kapsamında, şu ana kadar gölün zeminindeki 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

Gölün 13,9 kilometrelik sahil bandında 27 iş makinesi ve 40 personelle yürütülen çalışmayla, dip çamuru ve balçık temizliğinin en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da narkoterör operasyonu başlatıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi
Van Gölü'nün zemininden 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Van Gölü'nün zemininden 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

'Biyonik kulak'la duyan çocuklar anne ve babalarını duygulandırdı

Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor

"Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu

"Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu
Van Gölü sahilinde kadınlar plajı açıldı

Van Gölü sahilinde kadınlar plajı açıldı
Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet