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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Dünya, Çevre

Küresel çapta kıyı bölgelerinin yalnızca yüzde 15'i bozulmadan kaldı

Yapılan bir araştırmada, dünya çapındaki kıyı bölgelerinin sadece yüzde 15’inin insan eliyle bozulmadan kaldığı ortaya konuldu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 07.02.2022
Küresel çapta kıyı bölgelerinin yalnızca yüzde 15'i bozulmadan kaldı

Ankara

EurekAlert internet sitesinin haberine göre, Queensland Üniversitesinden uzmanlar, insanlar tarafından tahrip edilen ve hiç değmemiş kıyı bölgelerini tespit etmek için çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, insan faktörünün dünya çapındaki kıyı bölgelerine olumsuz etkisi haritalandırıldı.

Bilim insanları, 2013’ten bu yana dünya genelinde yüzde 15 kıyı bölgesinin bozulmadan kaldığını ve bozulmayan en geniş kıyı bölgesinin Kanada’da da olduğunu tespit etti.

Üniversiteye bağlı Yeryüzü ve Çevre Okulundan Brooke Williams, deniz otları, savanlar ve mercan resifleri bulunan kıyı bölgelerinin insan baskısına sahip en yüksek alanlar olduğunu kaydetti.

Williams, hükümetleri, söz konusu bozulmamış kıyı bölgelerini korumaya ve bozulmuş olanları restore etmeye çağırarak, "Bozulmadan kalan kıyı bölgelerini korumayı ve bozulmuş olanları eski haline getirmek istiyorsak hızlı ve kararlı şekilde hareket etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kıyı bölgelerinin tahribatının sadece kıyıdaki türler ve habitatlar için değil çok sayıda insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Araştırmanın ayrıntıları, Conservation Biology dergisinde yayımlandı.

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