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Çevre

Küre Dağları'nda yabani hayvanlar fotokapanla görüntülendi

Küre Dağları Milli Parkı içindeki fotokapanda, varlığı bilinen ancak bugüne kadar net görüntüsü olmayan kızıl geyiğin görüntüsü de yer aldı.

Selim Bostancı   | 18.10.2021
Küre Dağları'nda yabani hayvanlar fotokapanla görüntülendi

Bartın

Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yabani hayvanlar fotokapanla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesince, Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip 37 bin hektarlık milli parkta, "Küre Dağları Milli Parkının Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi Projesi" kapsamında yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara 11 fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlar, Küre Dağları Milli Parkı'nda yaşayan ayı, kurt, karaca, yaban kedisi ve yaban domuzu gibi hayvanları görüntüledi. 

Milli parkın içindeki fotokapanda, varlığı bilinen ancak bugüne kadar net görüntüsü olmayan kızıl geyiğin görüntüsü de yer aldı. 

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