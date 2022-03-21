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Dünya, Çevre

Kuraklık nedeniyle 3,1 milyon Kenyalı acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Gökhan Kavak   | 21.03.2022
Kuraklık nedeniyle 3,1 milyon Kenyalı acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

İstanbul

Doğu Afrika ülkesi Kenya'daki kuraklık nedeniyle 3,1 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, basına yaptığı açıklamada ülkede gıda krizinin büyüdüğünü söyledi.

Matiang, ülkede 3,1 milyon kişinin kuraklık nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, önlem alınmaması durumunda bu sayının 3,5 milyona yükselebileceğini belirtti.

Son yıllarda tarihinin en büyük çekirge istilasıyla boğuşan Kenya'da, yağmur mevsimindeki yetersiz yağış nedeniyle gıda krizi büyüyor.

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