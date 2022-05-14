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Çevre

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler Hatay'a ulaştı

Artvin'in Hopa ilçesinden iklim değişikliğine dikkati çekmek için denize açılan yelkenciler, Hatay'ın Arsuz ilçesine ulaşarak yolcuklarını tamamladı.

Cem Genco   | 14.05.2022
İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler Hatay'a ulaştı

Hatay

"Gelecek için yelken açıyoruz" sloganıyla 22 Nisan'da yola çıkan Murat Tan ve arkadaşları, yolculuklarının son durağı Arsuz Madenli Limanı'na geldi.

Küresel ısınmayla yaşanan iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yelkencileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok ile Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven karşıladı.

Karşılama töreninde, Büyükşehir Belediyesi bando takımı da yer aldı.

"Good Day Sunshine" isimli tekneyle yolculuk yapan Murat Tan, AA muhabirine, 8 yaşında kızının bulunduğunu, projenin çocukların geleceği için hayata geçirildiğini söyledi.

Tan, 24 gündür denizde olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bir deniz sınır ucundan Hatay Madenli sınır ucuna kadar bütün ülke sularını gezip, her ilimizin kıyısından numune su alıp, orada gençler ve çocuklarla konuşup, derdimizi anlatıp hepimizin geleceği için neler yapmamız gerektiğini anlattık. Paket ürün kullanmıyoruz, mazot sadece liman yanaşmalarında minimum kullanıyoruz. Karbon ayak izine karşı farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Rüzgar gücü ve güneş enerjisiyle ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. 22 Nisan'da başladığımız rotamız toplamda 1800 mil ve 24 gün sürdü. Burada yaptığımız büyük seyrimiz sona erecek ama ilkim değişikliğine karşı bütün çalışmalarımız devam edecek."

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