İklim değişikliği ve küresel ısınma 'iklimlendirme ürünlerinin' önemini artırdı
Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, "Son yıllarda iklim değişikliğine paralel küresel sıcaklıkların da artmasıyla, iklimlendirme ürünleri toplumları destekleyen altyapıların önemli bir parçası haline geldi." diye konuştu.
İstanbul
Önder, AA muhabirinin iklimlendirme sektöründeki gelişmeler ve Daikin'in yeni projelerine ilişkin sorularını yanıtladı.
Sürdürülebilirliğin önemine dikkati çeken Önder, şunları söyledi:
"Son yıllarda iklim değişikliğine paralel küresel sıcaklıkların da artmasıyla, iklimlendirme ürünleri toplumları destekleyen altyapıların önemli bir parçası haline geldi. Bizim de en büyük amacımız sürdürülebilirlik. Daikin olarak iklim değişikliği ile mücadelemizi üç ana başlıkta topladık. Bunları şehirlere, dünyaya ve insanlara değer katmak olarak özetleyebiliriz.
Global hedeflerimizi bu ana başlıklarda eylemlere dönüştüreceğiz. Bunun ilk adımı olarak da Daikin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporumuzu hazırladık. Çalışmalarımızı gelecek beş yıllık planlarımız dahilinde bu başlıklar altında hayata geçireceğiz. 2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi koyduk. 2030’da bunun yüzde 50’sini yakalamayı amaçlıyoruz."
Salgının etkisi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada enflasyonist bir baskı olduğunu anımsatan Önder, "Bunun en ciddi etkisiyse tedarik, ham madde ve lojistik fiyatlarındaki artış. Şu anda ürün satmaktan çok tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Önümüzdeki 1-2 yıl için aynı şekilde devam edecek ancak yerel yeni açılacak fabrikalarla bu sorunlar çözülecek. Bu dönemde, biz daha planlı gittik ve ilgili tedbirleri aldık. Farklı bölgelerden tedariklerimizi karşıladığımız için zincirimizde bir kırılma yaşanmadı. Stoklu çalıştık. Önümüzdeki dönemde yerel yatırımızın hayata geçmesi ile de sorun yaşayacağımızı öngörmüyoruz." dedi.
2020 için yurt dışından temin edilen 36 farklı parçada yerlileştirme projesi yürüterek, 2 milyon avro maliyet avantajı sağladıklarını belirten Önder, "Bu kapsamda malzeme temin süreleri 12 haftadan 4 haftaya, stok seviyeleri ise 4 haftadan 1 haftaya indirildi. Nakliye giderlerinin ve yol mesafesinin azaltılması ile yakıt tüketimleri de düştü ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunuldu. ‘Doğrudan Yükleme’ projesi ile acil olan ürünlerin tır, acil olmayan ürünlerin gemi ile gönderimi sayesinde grup şirketleri içi transfer maliyetleri azaltıldı." diye konuştu.
Alerji mevsimine dikkat
Şu anda ramazan ile beraber sezon olarak alerji mevsiminde olduğumuzu söyleyen Önder, "Havada bulunan yabancı maddeler alerjik hastalıkların başlıca nedenini oluşturarak hayat kalitesini düşüyor. Patenti Daikin’e ait olan Flash Streamer teknolojisine sahip yeni hava temizleme cihazı MCK70YV, alerjenlerin bol olduğu bahar aylarında rahat bir nefese kavuşmanın kapısını aralıyor. Cihaz, hayvanseverlerin en büyük sıkıntısı olan kedi ve köpek alerjisine karşı da mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor." dedi.
Flash Streamer teknolojisini anlatan Önder, "Yüksek hızlı elektronlarla toz, polen, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak yok edilmesi esasına dayalı olarak çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada yok olmaya başlıyor. Daikin patentli bu teknoloji, sektörün en yenilikçi ve iddialı hava temizleme teknolojisi olarak gösteriliyor. Flash streamer teknolojisinin yanı sıra elektrostatik HEPA filtre ile gücünü artıran MCK70YV model hava temizleme cihazı ev, ofis ve küçük mağazalar için ideal bir çözüm oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Önder, şöyle konuştu:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte standart binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar’ konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirildi. Bu yeni uygulama ile beraber yenilenebilir enerji ve yeşil binalar, inşaat sektöründeki tercihleri etkiliyor. Geliştirdiğimiz çevreci ürünler ve yenilikçi yaklaşımlarla mucidi olduğumuz ısı pompası sistemleri ve R-32 soğutucu akışkanını birleştirerek, bu alanda çevreci ve avantajlı ürünü kullanıcılarına sunmanın gururunu yaşıyoruz."
"Büyüme inovasyondan geçiyor"
Daikin için büyümenin inovasyondan geçtiğini söyleyen Önder, "Bunun anahtarını ise AR-GE çalışmaları oluşturuyor. AR-GE birimine ayrılan bütçeyi her yıl artırıyoruz. Dünya iklimlendirme sektörüne yeni ürünlerle imza atmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta aralıksız koşmaya ve Daikin Türkiye olarak sektöre adımızı yazdırmaya devam edeceğiz. 2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi koyduk. 2030’da bunun yüzde 50’sini yakalamayı amaçlıyoruz.
Bu hedefimizi diğer şirketlerin de örnek alacağını ümit ediyoruz. 2021 mart ayında 1 milyon ağaç dikme projesini başlattık. Daikin Ormanları kuracağız. Bu kapsamda projenin ilk etabı için Ege Orman Vakfı ile iş birliği kurarak, İzmir Kınık bölgesinde 30 bin adet fidan bağışı ile birinci faz hedefini gerçekleştirdik. Böylece yaklaşık 12.000 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonu denkleştirmiş olduk." dedi.
Daikin'in yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini anlatan Önder, şunları söyledi:
"2019’da Daikin Türkiye Merkez Ofisi bünyesinde kadın çalışan oranımız yüzde 29’du. Bu sayıyı yüzde 33’e çıkardık. Daikin Türkiye F-25 İnsan Kaynakları Stratejileri kapsamında 2025 yılına kadar mavi yakalı kadın çalışan oranını yüzde 50’ye, toplam kadın çalışan oranını ise yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyoruz. 'İlk İşiniz Pasaport Almak' mottosuyla 2022 nisan ayı itibari ile sadece kız öğrencilere yönelik olacak Global Trainee yönetici yetiştirme projesini hayata geçireceğiz.
Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek programla 10 kız öğrenci, Avrupa’da deneyim kazanacak. Temiz Hava Elçileri projesiyle de çocuklar ile birlikte temiz hava ve temiz çevre konusuna dikkati çekmek ve onları bu konuda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar birçok okulda etkinlikler düzenledik. 'Temiz hava’ sınıfları açarak çocukları, temiz hava konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra Temiz Hava Elçileri ailesinin bir üyesi olarak görevlendiriyor. Hedefimiz 2025’e kadar 80 köy okuluna ulaşmak."
AR-GE'nin önemine değinen Önder, "2011'de kurulduğunda 21 kişilik ekibe ve 400 bin avroluk bütçeye sahip Daikin Türkiye Ar-Ge bölümü, bugüne gelindiğinde çalışan sayısını 3,5, bütçesini ise 5 kat artırmış büyük bir yapıya dönüştü. AR-GE merkezi bu hacmiyle 70 milyon avro bütçeli Daikin Avrupa AR-GE’sinin en hızlı büyüyen bağlı AR-GE’si olurken, 2021 yılı için yüzde 20’lik büyümenin yanı sıra 2025 yılı sonuna kadar 10 milyon avro ek yatırımda bulunmayı ve istihdamını 100 kişiye çıkarmayı hedefliyor." diye konuştu.
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