Dolar
18.12
Euro
18.13
Altın
1,730.20
ETH/USDT
1,564.80
BTC/USDT
21,330.00
BIST 100
3,074.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Dünya, Çevre

Fransa'da şirketlerin fosil yakıtlarla sağlanan enerjinin reklamını yapması yasaklandı

Fransa'da şirketlerin fosil yakıtlarından elde edilen enerjinin reklamını yapmasına bugünden itibaren yasak getirildi.

Alaattin Doğru   | 22.08.2022
Fransa'da şirketlerin fosil yakıtlarla sağlanan enerjinin reklamını yapması yasaklandı

Ankara

Le Figaro'nun haberine göre, 2021'de kabul edilen iklim yasası kapsamında şirketler artık petrol ürünleri, kömürden elde edilen enerji ile hidrokarbon dahil fosil enerjinin reklamını yapamayacak.

Avrupa çevre yasalarının uygun görmesi nedeniyle gaz bu yasağa dahil edilmedi ve 30 Haziran 2023'e kadar şirketler gazla sağlanan enerjinin reklamını verebilecek.

Alternatif gaz tedarikçilerinin küresel rekabette geri düşmemesi nedeniyle ülkede gazlı enerjiye bu imtiyazın tanındığı belirtiliyor.

Öte yandan 1 Ocak 2023'te bu yasağa ilişkin ikinci bir etap devreye girecek, bu kapsamda şirketlerin ürünlerinin reklamında "sıfır karbon" ibaresi kullanması artık mümkün olmayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nisan ayında yapılan cumhurbaşkanı seçimi kampanyasında öne çıkardığı vaatlerinin başında iklim değişikliğiyle mücadele geliyordu.

Muhalifler, Macron'u çevre politikalarında samimi olmamakla eleştiriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

Benzer haberler

Fransa'da kuraklıktan 10,4 milyon ev zarar gördü

Fransa'da kuraklıktan 10,4 milyon ev zarar gördü

Fransa'da şirketlerin fosil yakıtlarla sağlanan enerjinin reklamını yapması yasaklandı

Carrefour, Fransa’da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yakında Cezayir’i ziyaret edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yakında Cezayir’i ziyaret edecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti iki ülke arasındaki sorunlara çözüm getirir mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti iki ülke arasındaki sorunlara çözüm getirir mi?
Fransa'nın Korsika Adası'ndaki fırtınada 6 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın Korsika Adası'ndaki fırtınada 6 kişi yaşamını yitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet