Dolar
9.16
Euro
10.64
Altın
1,798.73
ETH/USDT
3,729.90
BTC/USDT
58,058.00
BIST 100
1,412.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı Muttaki Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı’ndan yayındayız
logo
Dünya, Çevre

Dünyanın en zengin 20 ülkesinde karbon emisyonu hızla artıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının başında bir süre düşüş trendi yakalayan karbon emisyonları, özellikle dünyanın en zengin 20 ülkesinde hızla artıyor.

Mehmet Alaca   | 14.10.2021
Dünyanın en zengin 20 ülkesinde karbon emisyonu hızla artıyor

Ankara

BBC'deki habere göre, İklim Şeffaflık Raporu'nda salgın nedeniyle 2020'de yüzde 6 düşen karbondioksit oranının bu yıl G20 ülkelerinde yüzde 4 artması bekleniyor.

Çin, Hindistan ve Arjantin gibi ülkelerin 2019'daki emisyon seviyelerini aşacağı aktarılırken, fosil yakıtların sürekli kullanımının küresel sıcaklıkları dizginleme çabalarını baltaladığı kaydedildi.

İki hafta sonra Büyük Britanya'nın Glasgow kentinde yapılacak COP26 İklim Konferansı'nda temel konulardan biri, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilmek olması beklenirken, dünyanın şu anda endüstriyel dönem öncesinden 1,1 derece daha sıcak durumda olduğu kaydedildi.

Küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 75'inden G20 ülkelerinin sorumlu olduğu belirtilen raporda, G20 ülkelerinin genelinde kömür kullanımının bu yıl yüzde 5 artması bekleniyor.

Bu artışın yaklaşık yüzde 60'ından Çin sorumlu olurken, ABD ve Hindistan'da da kömür kullanımında artış yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan zengin ülkelerde güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımında da önemli artışların olduğu ifade edilen raporda, 2020'de yüzde 10 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 12'ye çıktığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 'günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Obezite hastaları mutlaka Kovid-19 aşısı yaptırmalı
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin çalışmalarda virüs izole edildi

Benzer haberler

Dünyanın en zengin 20 ülkesinde karbon emisyonu hızla artıyor

Dünyanın en zengin 20 ülkesinde karbon emisyonu hızla artıyor