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Ekonomi, Çevre

Belçika, nükleer santralleri kapatma kararını gözden geçirecek

Belçika, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerjide arz sıkıntısı yaşamamak için nükleer güç santrallerini kapatma kararını yeniden değerlendirecek.

Ata Ufuk Şeker   | 07.03.2022
Belçika, nükleer santralleri kapatma kararını gözden geçirecek

Brüksel

Belçika Başkanı Alexander De Croo, RTBF radyosuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hükümetin nükleer enerjiden çıkma kararının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Nükleerden çıkma kararının alındığı Aralık 2021'de doğal gaz fiyatlarının 145 avro seviyesinde olduğunu anımsatan De Croo, "Şimdi, durum o kararı aldığımız dönemdekinden çok daha farklı." ifadesini kullandı.

Belçika'da hükümet ortağı siyasi partilerin temsilcileri, geçen yıl ülkenin enerji stratejisini ve nükleer santrallerin durumunu görüşmüştü. Müzakereler aralık ayında tamamlanmış, Belçika'daki nükleer güç santrallerinin 2025 yılında faaliyetine son verilmesi planında uzlaşılmıştı.

Nükleer santrallerin kapatılması sonucunda ortaya çıkan elektrik üretim açığının ise doğal gaz santralleri ile sağlanmasına karar verilmişti.

Belçika Parlamentosu, 2003 yılında nükleer enerji kullanımına son vermeye ve faaliyet sürelerini dolduran reaktörleri devre dışı bırakmaya karar vermişti. Ancak 2015 yılında ülkede elektrik kesintilerini önlemek için reaktör faaliyet sürelerinin 10 yıl uzatılması planlandı. Bu doğrultuda reaktörlerin yenilenmesi için ilave mali kaynak aktarıldı.

Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

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