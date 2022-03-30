Bakan Kurum: OECD nezdinde atılacak adımlar iklim değişikliğiyle mücadeleyi daha etkin kılabilmek adına önem taşıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde atılacak adımların, iklim değişikliğiyle mücadeleyi daha etkin kılabilmek adına dünya için önem taşıdığını söyledi.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde atılacak adımların, iklim değişikliğiyle mücadeleyi daha etkin kılabilmek adına dünya için önem taşıdığını söyledi.
OECD Çevre Bakanları Toplantısı'nın ilk gün çalışmalarına ilişkin AA'ya açıklamalarda bulunan Kurum, tüm dünyanın iklim kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret etti. Dünya ülkelerinin, iklim değişikliğinin etkilerini yaşadıkları sellerle, afetlerle, heyelanlarla, hortumlarla net bir şekilde hisseder hale geldiğini belirten Kurum, son bir yılda Türkiye'nin de bu tür afetleri yaşadığını ifade etti. Kastamonu'da, Bartın'da, Zonguldak'ta yaşanan seller, heyelanlar, Antalya'daki yangın afetleri, bütün Marmara'da görülen müsilaj probleminin bunu ortaya koyduğunu dile getiren Kurum, iklim değişikliğinin etkilerinin Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'de net bir şekilde görüldüğünü, şehirlere, insana zararlar verdiğini ifade etti.
Kurum, şöyle konuştu:
"Bütün dünya, bununla topyekun mücadele etmek zorunda. Bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir süreç değil. Tüm dünya ülkeleri de aslında gerek COP toplantılarında gerekse OECD nezdinde bu istişareleri yapıyorlar. 6 yıllık aradan sonra OECD nezdinde tüm ülkelerin çevre bakanlarıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Sabah OECD Genel Sekreteri ile çok sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. O da ülkemizin Ukrayna-Rusya krizinde gösterdiği duruştan dolayı teşekkürlerini iletti. OECD nezdinde atılacak adımlar, bundan sonra dünyamız adına çok önemli. İklim değişikliğiyle mücadeleyi daha etkin kılabilmek adına önem taşıyor. Burada iki gün iklim değişikliğine uyum ve adaptasyonu, finansman desteklerini, plastik atıkların azaltılmasını istişare edeceğiz. Yarın da bu toplantılara katılarak ülkemizin bu noktadaki duruşunu ve mücadelesini aktaracağız."
Hollanda Çevre Bakanı ile ikili görüşme
Bakan Kurum, ayrıca toplantının yapıldığı OECD Konferans Merkezi'nde bazı ikili görüşmelerde bulundu. Bu kapsamda Hollanda Çevre Bakanı Vivianne Heijnen ile bir araya gelen Kurum, atıklar, çevre kirliliği ve ekolojik tahribatın, her ülkenin ortak sorunu olduğuna işaret etti. Bu etkenlere bağlı olarak tüm ülkelerin, iklim değişikliği gibi pek çok çevre sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, "Doğal alanların korunması, çevre duyarlılığının oluşturulması ve dünyamızı hızla etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele artık dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özellikle iklim krizi nedeniyle ülkemizde ve dünyada görülmemiş sel ve heyelanlar, olağandışı yangınlar meydana geliyor. Biz Türkiye olarak, tarihi sorumluluğumuz olmamasına rağmen iklim değişikliğiyle mücadelede görevlerimizi ekolojik temelli ve bilimsel yöntemlerle kararlılıkla yerine getiriyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.