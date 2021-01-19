Euro
9.06
Dolar
7.46
BIST 100
1,565.01
Altın
1,838.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Cemal Kaşıkçı

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayından Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı rapor yayımlama vaadi

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Haines, görevinin Senato tarafından onaylanması durumunda, Suudi Arabistanlı Gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı bir rapor yayımlayacağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 19.01.2021
Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayından Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı rapor yayımlama vaadi

Washington

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Aril Haines, görevinin Senato tarafından onaylanması durumunda, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı bir rapor yayımlayacağını açıkladı.

Biden, yarın yemin ederek başkanlık görevine oturmaya hazırlanırken, yönetimdeki çeşitli görevlere aday gösterdiği isimlerin Senatodaki onay oturumları da devam ediyor.

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Avril Haines, Senato İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

Demokrat Senatör Ron Wyden, Haines'e "Sayın Haines, bildiğiniz üzere, Kongre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlamasını istemişti. Senato sizin görevinizi onaylarsa, bu kanun çerçevesinde bir rapor sunacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Haines da "Kesinlikle sunacağım, kanunlara uyacağım." yanıtını verdi.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğunda cinayete kurban gitmişti.

ABD istihbaratı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetin arkasında olduğuna dair raporlar yayınlamış ancak Suudi Arabistan yönetimi bu suçlamaları reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 Kovid-19 vakası kaydedildi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız 'aşırı sağcılarla' bağlantısı gerekçesiyle görevden alındı

Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız 'aşırı sağcılarla' bağlantısı gerekçesiyle görevden alındı

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayından Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı rapor yayımlama vaadi

AB'den dolara karşı avroyu güçlendirme planı

İran, görevinin son gününde ABD Başkanı Trump ve bazı üst düzey yetkilileri yaptırım listesine aldı

İran, görevinin son gününde ABD Başkanı Trump ve bazı üst düzey yetkilileri yaptırım listesine aldı
Trump'ın Çin yapımı İHA'lara 'güvenlik tehditi' incelemesi için imzaladığı kararnameye eleştiri

Trump'ın Çin yapımı İHA'lara 'güvenlik tehditi' incelemesi için imzaladığı kararnameye eleştiri

Amerikalı bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

Amerikalı bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıkladı