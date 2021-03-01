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Dünya, Cemal Kaşıkçı

ABD istihbaratının Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü söz konusu durumla ilgili soruya yanıt vermezken, Beyaz Saray da soruyu cevapsız bıraktı.

Hakan Çopur   | 01.03.2021
ABD istihbaratının Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi

Washington

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü kamuoyuna açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunda yer alan 3 ismin, raporun aynı internet sitesinde güncellenen ikinci versiyonunda silindiği ortaya çıktı.

CNN'de yer alan habere göre DNI, cuma günü internet sitesine koyduğu 4 sayfalık raporu aynı gece kaldırdı ve yerine yenisi koydu

Metin bölümünde herhangi bir değişikliğin olmadığı ikinci versiyonda, ilk raporda yer alan Abdulla Mohammed Alhoeriny, Yasir Khalid Alsalem ve İbrahim al-Salim adlı kişilerin isimlerinin silindiği ortaya çıktı.

CNN'de yer alan habere göre DNI, söz konusu durum nedeniyle ilgili soruya yanıt vermezken, Beyaz Saray da soruyu cevapsız bıraktı. Haberde, Abdulla Mohammed Alhoeriny'nin, Riyad'da istihbarat işlerinden sorumlu üst düzey bir generalin kardeşi olduğu bildirilirken, diğer iki ismin belirsiz olduğu kaydedildi.

Raporun 2. versiyonunda isim sayısı 18'e indi

Raporun ilk versiyonunda Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu bildirilen 21 isim yer alırken, 2. versiyonundaki isim sayısı 18'e inmiş oldu.

DNI'nın cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine Muhammed Bin Selman'ın onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş, ancak Biden yönetimi Bin Selman'a yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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