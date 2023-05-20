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Teknoloji

Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projesi başarıyla sonuçlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projelerinin başarıyla sonuçlandığını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projesi başarıyla sonuçlandı

Ankara

Demir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı. Projeyle değiştirilebilir bant genişliklerinde, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi (SOTM) geliştirildi ve Vuran aracına entegre edildi."

SSB'den yapılan açıklamaya göre de proje kapsamında geliştirilen Zırhlı Araç Üzeri Mini Uydu Antenli Haberleşme Sistemi (ZIRH-UHS), hareketli kara platformlarıyla yer istasyonu arasında Ku-Bant üzerinden çift yönlü haberleşme sağlıyor.

Sistem şu birimlerden oluşuyor:

"- 12 inç Ku-Bant SOTM (Satcom-On-the-Move) Anten Birimi

- DVB Modem

- Frekans Atlamalı (NATO STANAG 4606 Sürüm 3 Uyumlu) EPM Modem."

SOTM Anteni On-Road ve Off-Road arazi tiplerinde uydu takibi ve INS birimlerinden aldığı eksen hareketlerine göre stabilizasyon yapabiliyor.

Demo ve test faaliyetleri sırasında TÜRKSAT uyduları vasıtasıyla 4x4 Zırhlı Kara Aracı BMC Vuran üzerinde yapılandırılan Kara Aracı Uydu Haberleşme Birimi (K-UHB) ile merkez olarak yapılandırılan Merkez Uydu Haberleşme Birimi (M-UHB) arasında çift yönlü olarak farklı yol ve arazi şartlarına sahip (Off-Road ve On-Road) test güzergahlarında şu faaliyetler gerçekleştirildi:

"- 4 araç-içi ve araç-dışı kamera görüntüsünün canlı aktarımı

- Görüntülü görüşme

- Sesli görüşme

- Yazılı mesaj

- Sesli mesaj

- Şifreli ve şifresiz dosya transferi

- Canbus üzerinden alınan zırhlı araca ait anlık sensör verileri (uzun far, kısa far, sis farı, sinyal, mayın kilitleri kemer ikaz, hız, motor devri, vites bilgisi)."

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