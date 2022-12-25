Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,218.40
BTC/USDT
16,817.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen gerçekleştirilecek 87. Büyük Atatürk Koşusu’na katılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da "Büyük Kadın Buluşması" programında konuşuyor.
logo
Teknoloji

Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 25.12.2022
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu

Ankara

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisi kullanan, çok etkin hibrit bir savunma sistemi olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kabiliyetlerini sergiledi ve hedefi tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Lazer Silah Sistemleri Tedarik Projesi faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silah sisteminin gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterim faaliyeti kapsamında, farklı güç seviyelerinde ve farklı taşıyıcı platformlara (sabit, taşınabilir ve mobil) entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sistemi çözümü tanıtıldı, atışlı testlerle elde edilen yetenek ve etkinlik gösterildi. Geliştirilen sistemler, hem yer hem de hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesinde tahrip yeteneği gösterdi.

Projede Ermaksan firması da lazer kaynağı üreticisi olarak görev alıyor.

"ALKA bir aşamayı daha geride bıraktı"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hedefimiz savunma sanayinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef takip sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" çağrısı
Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu
Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti
MSB'den "korkusuzdur dağların efesi" paylaşımı

Benzer haberler

Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu

Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet