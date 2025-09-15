Dolar
Teknoloji

Yeşilay, TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelecek

Yeşilay, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gençlerle buluşacak.

Fatma Nur Duman Arı  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Yeşilay, TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelecek

İstanbul

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini alacak.

T8 alanında kurulacak Yeşilay standında gençler, Yeşil Sahne'de sürpriz konuklarla buluşacak, fitpods hız testiyle heyecan yaşayacak, bağımlılık simülasyonu ve oyunlarla farkındalık kazanacak.

Gençler, sürpriz deneyler ve hediyelerle de unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Yeşilay, TEKNOFEST boyunca konukları Yeşil Sahne'de ağırlayacak. Türk Hava Kuvvetleri askeri pilotu, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, milli sporcu Çağan Atakan Arslan ve bilimi eğlenceli deneylerle sevdiren Asitmen, Yeşil Sahne'de olacak.

"Teknolojiyi Tüketen Değil, Üreten Gençlik" mottosuyla yarışarak finale kalan Yeşilay'ın üç teknoloji takımı da TEKNOFEST'te olacak. Afet sonrası psikolojik destek uygulaması psyAI ve dijital detoks uygulaması ile DigiFree Takımı, yenilikçi insansız araç projeleriyle Hezarfen Takımı, TEKNOFEST'te hem yarışacak hem de öyküleriyle gençlerle buluşacak.

Yeşilay, "Tam Bağımsız Gençlik" mottosuyla gençleri bağımlılıklardan uzak tutmayı ve teknolojiyle özgüvenli bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

