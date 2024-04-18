Dolar
32.51
Euro
34.84
Altın
2,380.23
ETH/USDT
2,989.60
BTC/USDT
61,536.00
BIST 100
9,573.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 'nde ‘’Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Çalıştayı’'nda konuşuyor
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Yerli yapay zeka savunma şirketi 12,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Yerli yapay zeka savunma şirketi RobotEye Yapay Zeka Sistemleri, 12,5 milyon değerleme üzerinden yatırım desteğine ulaştı.

Göksel Yıldırım  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Yerli yapay zeka savunma şirketi 12,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni nesil akıllı gözetim ve keşif sistemleri üreten RobotEye, teknoloji tabanlı Türk girişim şirketlerine yatırımları ile bilinen ARZ Portföy'den yatırım aldı. RobotEye, 12,5 milyon dolar değerleme üzerinden sağladığı bu yatırımla sınır güvenliği çözümlerini geliştirmek için güçlü bir kaynak sağladı.

Bu yatırım, RobotEye'a, sınır güvenliği problemi yaşayan Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Hint-Pasifik ülkelerinden gelen savunma ve güvenlik sistem taleplerini karşılamak fırsat sunacak.

RobotEye, geleneksel insana dayalı sınır güvenliği sistemlerinin etkili şekilde çalışmadığı ve iletişim altyapısının yetersiz kaldığı geniş ve zorlu araziler için özel olarak geliştirdiği cihazlarla istihbarat, gözetim ve keşif pazarındaki ihtiyaçlara cevap veriyor.

Bu yenilikçi ve akıllı sistemler, özel olarak geliştirilmiş, sahada etkinliği kanıtlanmış yapay zeka algoritmaları sayesinde düşük maliyetli ve tam otonom çözümler sunuyor. RobotEye'ın komuta-kontrol yazılım platformu "Central", eski nesil cihazları akıllandırıp mevcut savunma sistemlerinin insan bağımlılığını azaltarak verimliliğini artırıyor ve yeni nesil bir karar destek sistemi olarak görev yapıyor.

RobotEye'ın patentli ana ürünü "Akıllı Fotokapan - Solo", uydu bağlantısı ve cihaz üzerinde uçta yapay zekayı bir araya getirerek kritik geçiş noktalarının kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Taktik ve özel operasyon birimleri için geliştirilen "Eye" sistemi, arazide her türlü iletişim altyapısından bağımsız olarak durumsal farkındalık oluşturuyor. Bu sistem, sınır içi ve sınır ötesi hassas bölgelerde görev yapan özel birliklerin güvenliğini sızma ve sabotaj tehditlerine karşı artırıyor.

"Kritik boşluğu dolduruyor"

RobotEye Genel Müdürü Ferit Çakıcı, ARZ Portföy'den aldıkları yatırımın, şirketin teknolojisine ve vizyonuna güçlü bir destek sağlayacağını söyledi.

Çakıcı, "Bu finansman sayesinde büyümemizi hızlandıracağız, teknolojik yeteneklerimizi genişleteceğiz ve uluslararası güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitemizi artıracağız." dedi.

ARZ Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Onuk da şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsan müdahalesine ihtiyaç duymayan, akıllı ve yapay zeka merkezli yeni nesil çözümler üreten savunma sanayisi girişimleri tüm dünyada boy göstermeye başladılar. Bu alanda faaliyet gösteren ve özellikle tasarladıkları yapay zeka destekli akıllı gözetim sistemleri ile sınır koruması ve gözetimindeki kritik boşluğu dolduran Türk girişimi RobotEye ön plana çıkmakta. RobotEye gibi global çapta yenilikçi ve vizyon sahibi bir Türk şirketine destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Savunmada yapay zeka dönemi

Son dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları, yapay zeka destekli savunma teknolojilerine olan ihtiyacı ve bu alanda çalışan firmaların önemini artırıyor.

İnsansız ve akıllı savunma çözümleriyle dikkati çeken Anduril Industries, Helsing, Shield AI gibi şirketler, şimdiden milyar dolarlık değerlemelere ulaştı. Aynı alanda faaliyet gösteren Atina merkezli Lambda Automata ise yakın zamanda Avrupa Birliği ülkelerinden 6 milyon avro yatırım alarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu gelişmeler, yapay zeka destekli savunma çözümlerinin dünya çapında kazandığı ivmeyi ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma uzman erbaşların taksirli suçlar nedeniyle sözleşmelerinin sonlandırılmasına iptal
Bayram tatilinde en çok kaza İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da meydana geldi
İnhisar'ın ilk kadın belediye başkanı 30 yıl sonra dedesinin koltuğunu devraldı
Depremde 21 kişinin öldüğü oteldeki 33 kolondan 5'inin olmadığı iddianamede
Büyükelçilerden AA'nın "Kanıt" belgeseline tebrik

Benzer haberler

Türk bilim insanı, kütüphanelerin hafızasını "yapay zeka"ya entegre eden proje hazırlıyor

Türk bilim insanı, kütüphanelerin hafızasını "yapay zeka"ya entegre eden proje hazırlıyor

Yerli yapay zeka savunma şirketi 12,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye insansız hava araçları üretiminde çok ilerledi

Yangın söndürmede yapay zeka dönemi

Yangın söndürmede yapay zeka dönemi
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak
KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesinin test süreci başladı

KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesinin test süreci başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet